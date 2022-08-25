入廚貼士｜肉碎解凍再冷藏易生菌　正確急凍4步逐少解凍靠1隻筷子

吃不完的肉碎（免治肉）需放進雪櫃的冷凍室冷藏，但假如每次把整包凍肉解凍、雪藏再解凍，容易滋生細菌致食物中毒。正確急凍肉碎4步驟，只需2件工具解凍更容易，更可免墮食物安全陷阱。

攝影：余曉彤



解凍後切勿再冷藏 避免細菌性食物中毒

肉碎用途多樣如肉餅、煎炒、燜煮等，倘若用不完也跟肉片、肉扒一樣放進雪櫃中冷藏。如每次使用前將整包解凍，再取出所需分量，之後再次把剩下的放進雪櫃冷凍。根據食物安全中心資料顯示，急凍食物在解凍時，亦有機會滋生細菌，為預防細菌性食物中毒，不應再冷藏已解凍的食物。對於難以控制解凍分量的肉碎，原來用2件工具已可解決反覆冷凍的問題，並保留鮮味及肉汁。

超市、街市購買的肉碎（免治肉）大多都是一大包或一盒，吃不完便需冷藏保存。

急凍肉碎只需2用具 謹記排出空氣防氧化

冷凍保鮮的天敵是氧氣，當肉類在低溫的地方接觸空氣後，會因氧化作用而引起凍傷的現象，影響味道和鮮味，所以第一件工具便是密實袋，慎防肉碎在冷凍過程中接觸空氣；而第二件是筷子，有助塑型，方便控制每次使用的分量。

請按圖看正確急凍肉碎方法：

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正確急凍肉碎步驟：

1. 肉碎放進密實袋中。

2. 將密實袋中的空氣排出，鎖緊封口，壓稿扁成大約1厘米的厚度。

3. 利用筷子在密實袋表面壓出「十」字痕。

4. 放入冰格中冷藏，即成。



此方法急凍的肉碎可一份份使用，避免因反覆冷凍而衍生細菌性食物中毒的機會。

使用分量易控制 掰開即可解凍

由於急凍前已將肉碎包一分為四，故使用時只要掰開其中一份便可直接解凍，避免因反覆冷凍而出現滋生細菌的情況。再者，此方法亦容易控制烹煮的分量，以示範的肉碎為例其重量約454克（1磅裝）；一份約重113.5克，解凍前可按自己所需掰開合適的分量，安全又衛生。當然也可以選擇一開二或一開六，個人建議根據肉碎的重量選擇不同尺寸的密實袋。

由於在急凍已將肉碎一開四，故使用前掰開其中一份便可直接解凍。

資料來源：《家事ヤロウ》

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