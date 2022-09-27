消費券小家電｜雙燉盅特設燕窩模式19功能　電子燉鍋7推介$238起

秋分過後，氣溫和濕度會慢慢下降，逐漸步入冬天，開始要滋陰潤燥，從內到外做足工夫，除了每天8杯水之外，滋潤湯水當然少不了。不過煲湯需時，若然擁有一個全自動電子燉鍋，在上班前準備好所有材料並調校好時間，回家就可輕鬆喝到足料老火靚湯。第2期消費券10月1日發放，多個品牌的電子燉鍋亦推出優惠，不妨參考以下推介，為自己和家人過一個溫暖滋潤的冬天作準備。



雙燉盅設計獨有燕窩模式 一次燉煮2種滋味

香港居住環境細小，容不下太多煮食廚具，所以一個集齊多個功能的鍋具最受港人歡迎。一般的電子燉鍋一次只可烹調一種食品，如果想下班回家，喝到老火湯，又品嚐到糖水的話，也不一定要分2次燉煮，樂信迷你電子燉盅，獨特的雙燉盅設計，可一次過燉兩種美食！電子燉盅除了4大燉煮功能，更專設燕窩燉煮模式，只要準備好所有食材，簡單按一下按鍵，便可輕輕鬆鬆享受到滋潤的湯水或甜品，就算入廚初哥或手殘都能做到。

獨特的雙燉盅設計，可以讓人一次過品嚐兩款美食。（HKTV Mall）

樂信迷你電子燉盅

容量：1.3升

售價：$458（原價$507）

HKTV Mall網址：https://bit.ly/3f2aOOe

迷你紫砂燉鍋 保留營養原汁原味

想在辦公室都可以喝到熱辣辣新鮮滋潤燉湯，不是沒可能。小浣熊多功能紫砂電燉鍋，大小適中，無論放在辦公室或家中也適合，0.8公升容量剛好煮出一至兩人分量的足料靚湯。紫砂製作最能保留食物的營養和新鮮度，因為紫砂泥的材質有微細氣孔，能透氣保鮮，還可吸收湯水的油膩。除了湯品之外，紫砂燉鍋亦可以製作粥品和甜品。

LOTOR小浣熊多功能紫砂電燉鍋

容量：0.8升

售價：$238（原價$298）

01網購網址：https://bit.ly/3BDSwdR

烹煮完成自動保溫 毋須睇火不怕燒乾水

預設時間煲湯，怕突然加班令燉鍋燒乾水？松井Matsusho陶瓷蒸燉湯鍋有自動保溫功能，就算要未能趕及回家，亦不怕燒乾水。此外，燉鍋設7大煮食功能，包括燉湯、粥品、糖水、燕窩、慢燉、燉補品、快燉、保溫功能，輕鬆應付日常煮食需要。

燉鍋設有7大煮食功能，包括燉湯、粥品、糖水、燕窩、慢燉、燉補品、快燉、保溫功能。（友和網頁）

松井Matsusho陶瓷蒸燉湯煲

容量：2.5升

售價：$459（原價$479）

友和網址：https://bit.ly/3StlCne

煲湯壺設計 滾湯煮茶一壺多用

除了老火湯外，很多港人尤其女生都喜歡飲水果茶，健康又美味，想一壺多用，可以燉湯又可以焗花果花？Ocooker圈廚多功能養生壺，壺型設計方便放在家中或者辦公室。養生壺設有14個功能，只需要準備好材料，按鍵即可輕鬆做出養生花茶或燉湯。

Ocooker 圈廚800W 多功能養生壺

容量：1.8升

售價：$348（原價$435）

01網購網址：https://bit.ly/3dIqaat

雙層設計 蒸煮鍋+燉湯壺二合一

下班回家已經累透，還要花時間準備晚餐？想每天都有靚飯靚湯守候你回家，Deerma德爾瑪晶透多功能輕養鍋或者可以滿足願望，雙層設計令做飯更方便，下層可以滾湯，上層則有獨立蒸籠，方便省時。

Deerma 德爾瑪晶透多功能輕養鍋

容量：1.2升

售價：$298（原價$375）

01網購網址：https://bit.ly/3LGUbUC

設不銹鋼、易潔鍋2個內膽 19種預設程式

想令生活變得輕鬆，一個集多功能於一身、快速方便的鍋具變得非常重要。TEFAL特福養生智能高速煲預設了19種模式，除了老火湯之外，米飯、粥、肉類、慢煮、湯品等烹調只要一鍵就可完成，而且採用了Opti-Taste變壓提鮮技術和IH加熱，可以調節時間、壓力和溫度，球釜內膽更令烹飪速度提高80％，還附有不銹鋼鍋及易潔鍋2個內膽，配不同烹飪需要，令每個忙碌都市人都能享受健康飲食新模式。

TEFAL特福 養生智能高速煲

容量：5公升

易賞錢優惠價：$2598（原價$3088）

豐潭網址：https://bit.ly/3So7yv2

集燉蒸煮消毒6大功能 9.9小時預約時間

FAMOUS法國名家多功能陶瓷電子燉鍋集燉、蒸、燜、煲、煮、消毒等功能，並且配置了2.5公升白玉陶瓷燉盅及7公升分離式不銹鋼內膽。燉鍋最長有9.9小時定時及9.9小時預約功能，只要校好時間，一鍋老火湯就可準時迎接下班回家的你。

多功能陶瓷電子燉煲配置了2.5公升白玉陶瓷燉盅及7公升分離式不銹鋼內膽。（01網購）

FAMOUS法國名家多功能陶瓷電子燉煲

容量：7公升

售價：$548（原價$879）

01網購網址：https://bit.ly/3xMaPfS

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