颱風蘇拉｜打風冇菜食點算好？5類粗纖食物促腸蠕動 防便秘唔只菜

超強颱風蘇拉已逐步靠近，三號風球現已懸掛，明日（9月1日）凌晨更可能改發8號風球。不用等到明天，超市街市不少貨架菜檔已被清空，即使有售都必定昂貴。每天要攝取食用纖維，當然不只蔬菜。青菜外有5類食物都很粗纖，能促進腸道蠕動，不用怕便秘！



超強颱風未到，不少超市、街市、麵包店已被「洗掠一空」！（請按下圖）

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粗纖維食物促腸道蠕動

多吃菜有助排便，但其實除了多食深綠色蔬菜，也可吃粗纖維食物，增加糞便體積，促進腸道肌肉蠕動，配合足夠水量，有助防止便秘。

台灣翔展診所院長傅裕翔醫生在社交平台分享，補充粗纖維食物，因為不易消化，有效促進腸胃蠕動，幫助糞便排出。煮菜時注重高纖飲食，放入高纖食材，讓腸胃順暢運作。攝取足夠粗纖維還可以幫助改善肥胖、高血脂、糖尿病等。粗纖維食物不只是深綠色蔬菜，還有很多食物，主要有5大類。

五穀雜糧類例如燕麥、番薯屬於粗纖維食物有助減少便秘發生。（尹嘉蔚攝）

按圖睇5大類粗纖維食物︰

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纖維分兩類 水溶性與非水溶性

纖維有分成「水溶性」與「非水溶性」，兩者對身體機能各有益處。蔬果的果膠、昆布和海帶芽所含的海藻膠、蒟蒻有的葡甘露聚醣，以及燕麥、菇類中的β-葡聚醣都屬於水溶性膳食纖維；粗硬，爽脆的食物，例如牛蒡、椰菜花、豆類、全穀類等，則是非水溶性膳食纖維的來源。

參考資料︰傅裕翔醫生FB