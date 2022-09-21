魚食譜｜西檸魚柳清香無添加住家菜　埋芡用吉士粉取代生粉更好？

西檸魚柳的重點在於陣陣清香的檸檬醬汁拌以炸魚柳，味道豐富，清新怡人。西檸魚柳與平常烹煮中菜相若，唯一埋芡時是用吉士粉而非只用生粉，因吉士粉更能帶出西檸汁獨有的香氣與甜味。



芡汁加吉士粉 色澤味道提升

西檸汁屬香港大排檔獨有的特色醬汁，以檸檬的酸味為主後勁帶有少少甜味，晶瑩剔透同時帶有少少的淡黃色，單看已令人垂涎三尺。食譜中的魚柳選用了澳洲產的白肉龍脷柳，價錢相宜之餘也較鯰魚美味，事前將魚分成數段並以鹽、胡椒醃好，沾上蛋液、生粉和麵粉，把魚柳半煎炸，所需的油分較少同時保留油炸後脆卜卜的口感。

西檸魚柳食譜

吉士粉埋芡 謹記用小火

至於西檸汁所需的材料一共5樣，分別有檸檬汁、糖、水、吉士粉及檸檬皮屑，單看材料表或者你會好奇為什麼會有吉士粉的出現。吉士粉的作用就有如埋芡用的生粉一樣，因為西檸汁味道帶有酸甜味，利用吉士粉自身的味道可增加醬汁的甜味層次，比只用生粉埋芡來得惹味。當然不想家中多了一盒吉士粉，也可以用生粉取締。若用吉士粉的話，烹煮時盡量保持小火，因溫度愈高愈快稠身，難以控制醬汁濃稠程度。

西檸魚柳食譜

健康小貼士：

魚肉含有豐富蛋白質，根據《食物安全中心》資料，魚肉能補充不少人體缺乏的營養素，如奧米加-3脂肪酸、碘質、鈣質、鐵質，維他命A及D等。檸檬含有大量維他命C，有助預防自由基侵害的抗氧化劑。 另外，維他命C也有助減少感冒，或加快痊癒的時間、降低患心血管疾病或中風的風險，並降低血壓。



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攝影、攝錄：趙錦添、麥超億

剪接：葉思雅

食材提供︰01網購鳴謝︰嘉橋食品有限公司（澳洲一級白肉龍利柳）

西檸魚柳（煎／Pan-fry）



3-4人分量 1級難度 30分鐘



材料：

龍脷柳2條

生粉2湯匙

鹽適量

胡椒粉適量

蛋漿：

雞蛋1隻

生粉1湯匙

麵粉1湯匙

西檸汁：

檸檬汁1.5湯匙

糖2湯匙

水50毫升

吉士粉1湯匙

檸檬皮屑適量



做法：

1. 抹乾龍脷柳切件，加入鹽及胡椒粉醃15分鐘。

2. 蛋漿材料拌勻，把龍脷柳逐一蘸上薄薄一層蛋漿及生粉。

3. 燒熱油鍋，將龍脷柳半煎炸成金黃色，撈起隔油備用。

4. 準備一個碗，除吉士粉外加入西檸汁材料拌勻。|

5. 小火燒熱鍋，倒入7成的西檸汁煮至微滾；餘下的加入吉士粉拌勻。

6. 倒入餘下吉士西檸汁煮至略為收汁，龍脷柳回鑊炒勻，即成。



不失敗秘訣：

* 吉士粉可用生粉代替，但使用吉士粉風味更佳。

* 由於吉士粉加熱後很快稠身，所以後放，烹煮時亦謹記用小火。

