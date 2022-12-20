燒賣｜街頭小吃變精緻派對小食　漢堡奄列流心芝士蒸燒煎炸10提案

派對小食豈只菠蘿腸仔pizza三文治？燒賣，是港人至愛街頭美食之一，放在派對餐桌上亦一點不失禮。除蒸燒賣外，其實也可變身不同的精緻小吃，蟹子漢堡燒賣、流心芝士燒賣、廣島燒‧賣、燒賣天婦羅...以下示範燒賣10食，你又有哪些自家創意吃法？



燒賣，好像平平無奇，蒸燒賣更由細食到大，蘸點豉油辣椒油已經大滿足，但要成為派對上的焦點，也得花小小心思，燒賣變漢堡？蟹子燒賣奄列？想到點做就點做。

1 流心芝士燒賣

流心芝士配魚肉其實跟醬爆魚丸異曲同工，只需把燒賣挖出一個小孔放入芝士同蒸，最後再撒上芝士燒，一咬入口，芝士軟熱流心，外層還有薄薄的芝士焦香，雙重芝味。

按圖看流心芝士燒賣材料及做法：

芝士流心燒賣（資料圖片／李孫彤攝）

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２ 蟹子漢堡燒賣

把蒸熟的燒賣切半，放入蟹子，再加點蟹子和木魚碎在上，魚肉與蟹子同屬海上產物，配搭毫不勉強，而且不消2分鐘就做成這款和式蟹子漢堡燒賣了。

蟹子漢堡燒賣

按圖看燒賣10食提案：

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３ 廣島燒‧賣

廣島燒即大阪燒（お好み焼き）同是兩地的名物，以小麥粉拌蛋成粉漿，加入大量蔬菜絲或肉等，放在鐵板上燒，最後加上柴魚碎等，塗上蛋黃醬或大阪燒醬。我們只換了切片的燒賣作餡料，放在鑊上煎，一樣形神俱備，同樣味美。

４ 蟹子燒賣奄列

奄列一般以火腿或腸仔作素材，換上魚肉燒賣，切片後的效果卻相若，加入蟹子雞蛋不用放鹽，已有天然的鹹香味，做早餐一樣醒神。

蟹子燒賣奄列

5 紫菜炸燒賣配芥末沙律醬

紫菜飯糰簡簡單單已把單調的味道複雜化，而海藻與海鹽同樣豐富了魚肉燒賣的味道，配上沙律醬和芥末就是中和它的鹹味，加上炸好的紫菜脆卜卜，更有層次感。

紫菜炸燒賣配芥末沙律醬

6 天婦羅燒賣

這個做法很簡單，只需把天婦羅粉用冷水稀釋，放在油鑊中，以中火炸至金黃便可，需留意粉漿的厚度，稀稠適中才能做出外脆內軟的炸燒賣。

7 中華沙律海鹽串燒賣

BBQ燒燒賣大大粒脆卜卜，在家可細緻一點，把它切片或切半，放在白鑊煎好兩邊，灑上海鹽，配上中華沙律，有點像沙律醬蝦球的感覺。

8 脆卜卜氣炸鍋燒賣

毋須解凍，把燒賣直接放入氣炸鍋，以攝氏180度氣炸10-15分鐘便可，但記得掃油，才會香脆，簡單方便，外皮脆卜卜。不過有點乾身，吃時可以再蘸辣油。

氣炸燒賣記得掃油，否則會很硬不香脆（鄒家鳳攝）

9 原味燒賣配豉油/辣油

對於一些燒賣忠粉來說，還是忠於原味，簡單是美，或在醬料中加點變化，豉油、辣油、XO醬、麻醬、茄汁、沙嗲醬、沙茶醬、蠔油…我個人喜歡加豉油、喼汁，最引食欲。

原味燒賣

10 魚肉燒賣雜菜鰹魚湯

除了小點，也可加在湯品內，是另一款街邊美食──生菜魚肉的變湊，燒賣不也是魚肉嗎？湯底用上鰹魚湯和木魚碎，加入喜歡的蔬菜，口味清新又能果腹。

魚肉燒賣雜菜鰹魚湯

資料圖片／攝影：李孫彤



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