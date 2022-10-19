一田購物優惠日2022｜網店預購13折起　FISSLER套裝$688日產米5折

每半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至11月29日進行，而一田網店再次搶閘，由即日至10月30日舉行「網上率先買」，以下精選了減價廚具、急凍食品等低至13折！



PYREX鍋具低至13折 日本製廚具勁減$1162

一田購物優惠日進行網上率先買，部分名牌廚房均以優惠價發售，是次「率先買」有數件貸品低至13折，如PYREX 24CM煎炒鍋由原價$800現減至$99；FISSLER JOY系列3件鍋具套裝由原價$3680現減至$688，非常抵買，SNOOPY餐具都有份。

請按圖看減價煲鑊、湯鍋、刀具等廚房用品：

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真打稻庭風烏冬買一送一 牛油果油日本米5折

跟以往一樣超市亦有不同優惠，個人認為急凍食品及糧油雜貨最抵買，島田真打稻庭風烏冬$58.8買一送一，換句話說一包平均$29.4，比原價平了$40.5；加拿大急凍全殼藍青口推出預售優惠$45.6/2件，單件售價為$32；健康之選牛油果油亦由原價$145現減至$83。

請按圖看減價急凍食品、海鮮、糧油雜貨等：

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一田購物優惠日網上率先買

日期：即日至2022年10月30日

網址：https://eshop.yata.hk/

