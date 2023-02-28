口罩令取消｜7個隱藏用法口罩當除塵紙效果如何？網傳1用途勿亂試

口罩令取消，家中囤積的口罩怎麼辦？口罩除了防疫，原來也有助防蟲防臭，甚至防塵等功效，早前有日本家務專家就推薦以口罩替代吸塵紙，功效如何？以下7個口罩隱藏用途不浪費，有多少你會合用？

攝影：鄒家鳳



一塊口罩，拆開6個組件，每一部分都能物盡其用，不浪費。

一般以外科口罩為例，3層布料各屬不同材質，按圖了解：

第1層：防水不織布，可阻隔飛沫或血液

第2層：具靜電吸附功能的熔噴不織布，可濾隔90%以上5微米顆粒

第3層：親膚性不織布，可吸汗水、油脂、口沫



口罩7個隱藏用法 惟食用相關勿亂試

口罩囤積過多，如何處置？網上有不少口罩妙用方法提供，例如做茶包、隔咖啡，但由於口罩沒有經食用安全測試，未知其耐熱程度，也不知高溫下會否釋出有害物質，因此，還是別試為妙，以免得不償失。以下挑選7個口罩隱藏用法，安全實用，

按圖看口罩7個隱藏用法：

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1 隔漏網



做法：把口罩剪開，取出濾網，放在鋅盤去水口，再放上濾隔，可把油脂渣滓阻隔防淤塞。

實試結果：去水較慢，不能心急，而3層布之中，以中間的去水最慢最難。

2 除塵器



做法：把口罩套在拖板或任何手把工具上，兩邊以橡筋箍好，固定位置，便可當作塵把了。

實試結果：我們以棉花、麵粉實測，結果棉花全部吸走，麵粉無法去除。之後我們將它分拆，3層也能吸附棉花，但只有第2層才可吸走麵粉，但分量一多，難以徹底清除。

3片布料都能把棉花吸附，吸塵無難度。

3 防穀牛



做法：把口罩剪開，取出鐵線，在2層隔布中，放入適量花椒，用鐵線紮好封口，放入米缸，有效防穀牛。

4. 番梘網



做法：剪開口罩上的過濾網，勿剪斷橡筋位置，在2層隔布中，放入番梘，掛在水龍頭，隨時清潔雙手，還有起泡作用。

5 防臭



做法：把口罩剪開，取出鐵線，在2層隔布中，放入鹽和茶葉，再用鐵線紮好封口成吸味包，可放在雪櫃、鞋櫃辟味吸濕。

6 寵物尿片



做法：把口罩套在小貓或小狗後腿上即可，尤其遛狗時，有助牠們便溺而又趕不及拿報紙承接。

口罩充當毛孩紙尿片，很實用。（李*萍@小紅書）

7 花盆砂隔



做法：把口罩剪開，取出第1層布放在花盆底，有助防漏泥砂。

參考資料：李*萍、銀海家居生活館@小紅書