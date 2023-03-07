廚房好物｜削皮神器果皮不亂飛！3秒隔油湯勺$20以下10件廚物好物

趁着38婦女節，不少網店商店都進行大減價，廚房好物一籮籮，以下精選10件$20以下實用貼心的廚房好幫手，即使沒有優惠都一定要買！



杯子削皮神器 果皮不亂飛

削皮刀下連着不個小膠杯，可盛載着削下來的蘋果皮、薯仔皮、甘筍皮、青瓜皮等，不用再亂飛亂濺，或要對着大大個垃圾桶來削皮。杯子旁還設有個小尖嘴，可用來刮薯仔的芽眼。

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多功能折疊砧板洗菜盆 洗切瀝水一次過

洗菜盆子可大可小，折叠後只是一個砧板的大小，可用來切瓜切菜；伸展開來則是一個洗菜盤，底部還設有出水孔，一按便可去水瀝乾，瓜菜食材也毋須拿來拿去，非常方便。

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隔油湯勺 3秒油湯分離

隔油已不再用隔油壼了，熱湯勺起隔油再放碗，經過幾重工夫，湯也涼了。隔油湯勺，盛起的湯已可即時隔油隔渣，倒進碗中只需3秒，即可品嚐熱辣辣靚湯，還設導流嘴，可防滴漏，設計貼心，還有墨綠和白色選擇。

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過濾量杯 烘培專用打蛋最啱

特大容量1公升量杯，不僅可以計算容量，還可直接在內拌勻材料，掛上濾板，更可把材料過濾，省卻邊拿隔篩的麻煩，打蛋液蒸水蛋或做布甸、蛋撻就最啱。

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小夾子分隔板 雪櫃抽屜不再東歪西斜

一支支一樽樽的醬料調味料放雪櫃，最令人頭痛，大大細細有扁有矮，最難收納得整整齊齊，原來只要一個小夾子分隔板，便可令它們井井有條，不再東歪西斜。不僅雪櫃，各種收納盒都適用，而且一蚊個都唔使！

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水槽過濾網 鋅盤有救不再藏污納垢

鋅盤經常淤塞或傳出異味？可能內藏不少污垢，即使濾隔也難免徹底把渣滓隔絕。若加上細密的濾網，可保萬無一失，殘渣難以走出窿窿罅罅。一網打盡防止淤塞，且一次性用，乾淨俐落。

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微波爐雙層蒸籠 蒸包叮燒賣一次過

微波爐專用的盛器有很多，不過這個蒸籠盒子由低溫攝氏-20度至120高溫也可，從冰格取出直接放入微波解凍。且雙層設計，同時可蒸包或叮燒賣也沒問題，若你的微波爐夠大，更可加配件層層叠。

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省力擰蓋神器 醬料蓋易拉蓋蓋掩乜都得

蘿蔔造型的開蓋神器，V型設計直徑3-7cm的旋轉式蓋均適用，即使樽裝飲品，神器中間亦有機關可開。蘿蔔尾端亦有三角尖頭，是專為汽水易拉蓋而設，一撬一拉即開，輕鬆省力。

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矽膠隔熱提盤夾 彈性防跣手

要拿取滾熱辣的餸菜，隔熱手套易沾污，不易洗淨，還有點論論盡盡，不太方便。要用夾子也得小心，一不小心容易跣手，餸和碟弄得一敗塗地。因仧夾子耐熱不滑手最重要。這款的矽膠帶有彈性，更可耐熱攝憄220度高溫。

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小型充電攪拌器 拂蛋絞肉打奶泡

攪拌器小巧精緻，設低中高檔，由打奶泡到絞肉也適用，隨時隨地都可炮製美食，沖泡泡咖啡。

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