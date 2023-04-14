廚具開倉｜先施x美思工房減價1折起　炒鑊鑄鐵鍋$1大量貨辦$5-$50

消費券發放在即，正計劃如何善用添置新廚具？先施x美思工房4月19日起推出清倉大減價，名牌廚具低至1折，最平$1有鑄鐵鍋、雙耳湯煲...還有大量罕有樣辧貨$5-$50，毋須等消費券也買得輕鬆自如啦！



每日限量$1廚具 湯煲鐵鐵鍋不黏煎鍋

先施x美思工房開倉由4月19日起一連5天進行大減價，每日推出1款$1超值廚具，打頭陣是SAVOURY WOK輕鑄鐵雙耳側耳炒鑊，原價$1388，現只售$1，但限售5件；還有ON & OFF不黏煎煮鍋原價$1988、琺瑯鑄鐵雙耳鍋原價$2480等都只需$1便可買到。

按圖看每日限量$1貨品：

貨辦廚具$5-$50

搶不到$1限量貨品？還有逾二百款$5、$10、$20、$30、$50歐美廚具樣辦出售，不鏽鋼咖啡奶壺$5、不鏽鋼鍋$10、鑄鐵小煲$20、蛋糕焗盤$30、雙層不鏽鋼煲$50。

按圖看$5、$10、$20、$30、$50樣辦貨品：

活柄鍋具系列2折 明火電磁爐焗爐都用得

房ON & OFF拆柄鍋具獲專利設計香港Q嘜認證，價錢由$1,188-$2,388減至$238-$398；輕鑄鐵（生鐵）的嚐系列炒鑊32cm及36cm，亦由$1,288、$1,388減至一律$500，還送價值$100 的美國名牌尼龍鑊鏟1件。而美國名牌SAVEUR 22折，如11件三層鋼鍋具套裝原價$5,680，現$1,248，每日限量10套！25cm至30cm的琺瑯鑄鐵鍋系列，原價每件$1,980 至$2,480，現只需$435。SAVEUR Selects亦全系列3折。

按圖看其他優惠貨品：

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(先施)

先施 x 美思工房開倉活動



日期：4月19日至23日（共5天）

時間︰上午11:00至晚上19:00（星期三至日）

地點︰先施旺角店：旺角彌敦道618號瓊華中心2/F

*接受Tag & Go、八達通、Ali Pay、WeChat Pay、Apple Pay、Google Pay、 payWave等；購物滿$500，亦可以 VISA 或 MASTER 信用卡付款

