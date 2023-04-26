行街市｜深水埗街市青根魚$25/10條瀨尿蝦$10份　豬肉$18斤蛋$1隻

深水埗向來都是全港最貧窮地區的五甲之內，所以深水埗北河街街市都是走平價路線為主，相比港版築地的荃灣楊屋道街市，北河街街市的海鮮檔更貼地，大多售賣時令的抵玩海鮮，如青根魚$25可以買到10條，帶子不用$4一隻，蟶子$30一札更是從未遇見過，想平食海鮮北河街街市是不二之選。

攝影：黃偉麟



青根魚$25/10條 蟶子不用$3隻

青根魚、紅衫魚休漁期前繼續抵買，北河街街市驚現平均$2.5條青根魚，雖然仍未及順利邨的$40一箱，而紅衫魚普遍$28至$40一份，價格未算便宜。街市有兩種蟶子出售，分別是蟶子皇及中蟶子，蟶子皇每斤$96，而中蟶子約$30至$40一扎，平均每隻不用$3。「沙插」帶子這裡比楊屋道街市更便宜，$30一份約7至8隻。瀨尿蝦$10/份，草蝦也是$30/份。

按圖看北河街街市有哪些平價海鮮：

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大量冰枱馬友魚及黃花魚

早前曾經在大埔街市出現的天價巨型馬友魚及黃花魚，在北河街街市就未見蹤影，反而中小型的馬友較多，馬友$60/2條，黃花魚$50/3條。這裡的海鮮比較「貼地」，大多是時令海鮮，如紅花蟹有多個等級，最便宜$48斤，最貴$118斤，游水石斑魚最平$50條，紅花蟹最平$48斤，價格比較親民，值得由外區前來掃平貨。

按圖看北河街街市有哪些海鮮？

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豬肉劈價戰最平$18斤 湖北蛋$30排

北河街街市豬肉檔的劈價戰非常激烈，踏入6時後開始愈來愈平，由$38斤減至全部均一價$24斤，湯骨$22斤，及後去到6時30分左右，豬肉更劈價至$18斤。蔬菜6時後也進入減價時段，全部$20三份，最後更減至$5一份。街市也有湖北蛋出售，價錢是$30/30隻，這個價格也是前所未見。

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榴連$100有交易 芒果種類花多眼亂

北河街街市主打泰國金枕頭榴連，平均$24至$39磅，$100便有交易。芒果就像放題一樣，有澳洲芒、水仙芒、青芒、腰芒、高樂芒及呂宋芒，當中水仙芒及高樂芒約$20/4個，呂宋芒$40/4個，榴連及芒果也較其他區便宜。

按圖看北河街街市有哪些水果？

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深水埗北河街街市（網上圖片）

以上價格日期：2023年4月25日18:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準