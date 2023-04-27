當造蟹｜松葉蟹紅楚蟹5分別現在邊款最肥美？$298松葉蟹更平都有

早前有位女士在酒樓點了一隻松葉蟹，索價$298，但上菜時蟹蓋已被打開，而且客人最期待的蟹膏竟然不知所蹤，最後更在社交平台大吐苦水，但網民的回應兩極，有網民同情樓主，亦有人指不開蟹蓋如何拿出蟹鰓及肺？亦有網民指出這個價格並非松葉蟹，而是松葉蟹的近親紅楚蟹，究竟隻蟹點解會無膏？



$298酒樓點松葉蟹（Fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖）

$298松葉蟹或是韓國進口

紅楚蟹、松葉蟹是近親，外型十分相似，也有日本人將紅楚蟹稱為紅松葉蟹，以日本當地的價格，紅楚蟹大約便宜20%，也非便宜，而今次$298這個價錢，很大機會是韓國進口的松葉蟹或紅楚蟹（紅松葉蟹），之前曾有發文指，以$400買到10隻冷凍韓國松葉蟹，但觀察相片之後，發現其外觀有機會是韓國的紅楚蟹，而$298的價錢也很大機會是這種貨色。

$400/10隻韓國松葉蟹（Fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖）

按圖看松葉蟹紅楚蟹5大分別：

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松葉蟹/紅楚蟹（紅松葉蟹）5大分別：



身型：

松葉蟹：身型比較厚實，蟹腳比較圓潤。

紅楚蟹：身型比較修長，較鮮紅色，蟹腳比較瘦削。



產地：

松葉蟹：盛產於日本山口縣以北的日本海，至茨城縣以北到加拿大的北太平洋、霍次克海和北海一帶，當中由越前出產的，更為上品。

紅楚蟹：盛產於日本鳥取縣、島根縣、山口縣北部、新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣等。



習性：

松葉蟹：大多棲身於水深200至400公尺，因此較多活品。

紅楚蟹：棲身於水深800公尺海底，比較容易上水即死。



季節：

松葉蟹：每年11月至翌年3月

紅楚蟹：每年9月至翌年5月



蟹肉特色：

松葉蟹：蟹肉比較多而且飽滿，味道較清，蟹膏味較濃厚。

紅楚蟹：蟹肉比較薄身，但鮮甜多汁，蟹膏味較清甜。



不時不食 可應用在各種蟹上

先了解各種日本名蟹的盛產季節，例如：

北海道帝王蟹：每年12月至翌年5月

花咲蟹：每年5月至9月

香箱蟹：每年11月至12月

毛蟹：每年11月至翌年1月

姑勿論那位女士所點的是松葉蟹（盛產於11月至3月）或紅楚蟹（盛產於9月至5月），其季節已接近季尾階段或過時，所以出現無膏或肉削的情況也不出奇，更有機會出現蟹水多於蟹肉的情況，當碰上蟹脫殼的時間，蟹肉及蟹膏的味道也有所不同。

這個季節應該食什麼蟹？

不時不食，如果現在要食日本蟹，就應該向花咲蟹（盛產於5月至9月）入手。而香港常見的紅花蟹在端午節前後也是時令，在街市更有$48/斤的抵食價，所以想食到爆膏多肉的蟹，就要記住不時不食，切忌貪平。