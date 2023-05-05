行街市｜順利邨街市尋找$40箱青根魚　池魚$30/50條手工餃有驚喜

$40箱青根魚，$50箱紅衫魚，4時30分開售，這些字句推廣再加上社交媒體的報道，令順利邨街市近期火熱起來，好多人專程前往街市尋魚。而記者今次亦走訪順利邨街市朝聖，尋找$40一箱青根魚。

攝影：黃偉麟



今天5月5日又再次出現$40/箱青根魚，記者昨日無緣遇到，有興趣的朋友可以碰碰運氣。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

順利邨街市朝聖 尋找$40一箱青根魚

順利邨街市為領展旗下的街市，面積並不大，約有30個檔位左右，一眼可以看清街市的佈局。街市其實只有兩個魚檔，一個是淡水魚檔，另一個就是海水魚檔，即$40箱青根魚的大熱魚檔，而魚檔正正在街市的正中央。記者當日約4時許到達魚檔，即時向店員查問$40箱青根魚的情況，店員沒有回應，在旁的婆婆答道：「佢地唔係日日有㗎！」所以今次尋找原箱青根魚宣告失敗！

$40/箱青根魚的大熱魚檔。

魚檔主要售賣冰枱魚，也有少量活魚出售，價格的確便宜，如瓜核倉$20/約15條，馬友$40/2條，池魚$30/約50條，青根魚$20/6條，而紅衫魚$30/3至5條，冰枱魚的價格較其他領展街市便宜，游水石斑$90/條，倉魚$40/條，䱛魚$30/條，則屬於正常價位，未見特別便宜。而另外一個淡水魚檔，屬於正常屋邨街市價位。

按圖看順利邨街市有哪些平價海鮮：

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屋邨豬肉檔菜檔未見減價戰

順利邨街市只有2個豬肉檔及3個菜檔，豬肉檔約$48/斤，隨後，接近收市特價上肉$28/斤。而菜檔沒有一份一份的特價菜，都是正常以斤出售，價格也屬於正常領展街市價。

按圖看順利邨街市有哪些蔬菜豬肉：

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芒果價格有競爭力 呂宋芒$28/4個

水果檔共有4檔，而價格有一定的競爭力，金枕頭榴連$38/磅，以近期的價位計算，只是貴深水埗$3/磅左右，而芒果則較多選擇，有高樂芒、呂宋芒、水仙芒、腰芒，當中呂宋芒$28/4個，隨時比深水埗更平。

按圖看順利邨街市有哪些平價水果：

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街市食肆林立美食多 豆腐花手工餃有驚喜

街市接近4成為食肆，當中粥品店客源不絕，有油器、缽仔糕、粥品及即製腸粉，約廿多元一碗粥或一碟腸粉，價錢不貴。另外，還有手工餃子店，看店舖的設計是即包即賣，價格大約$40至$50/磅，而且餃子種類繁多。最吸引的就是豆腐花，這個豆腐花並非出現在甜品店，而是在豆腐店出售，這種久違了的兒時回憶，且只售$5/碗，店員更稱是自家製，所以亦不乏顧客。

按圖看順利邨街市有哪些食肆：

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以上價格日期：2023年5月4日16:30

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準