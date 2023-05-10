行街市｜旺角街市烏頭$25/3條黃魚$10/7條　蔬菜$10/4份橙$20/7個

行街市系列今次來到市區核心旺角街市，旺角街市向來都是九龍區內熱門的街市之一，海鮮、肉類、蔬果都一應俱全，之前遊走深水埗街市，以為已經是全港最平，但原來沒有最平，只有更平，旺角街市的蔬果類價格令人驚喜，瓜菜竟出現$10/4份，呂宋芒$5個，新奇士貼紙橙$20/7個，豬上肉$18斤，反而海鮮價格未有驚喜。

攝影：黄偉麟



休漁期加食環嚴打阻街 海鮮選擇未算太多

適逢中國休漁期，以及食環署近日嚴打阻街，昨日旺角街市未算熱鬧，而受影響較大的海鮮檔，部分更沒有營業，所以海鮮的選擇未算太多，價格亦不算吸引，連以生劏大龍躉作招徠的海鮮檔，昨天的貨量也不算多，龍躉翅位價格$6/両，龍躉腩位$7/両，價格中規中距，但下邊的龍躉雜位，只需$20/份。其他海鮮檔以冰鮮魚為主，青根魚$20/5條，𩶘魚$35/2條，紅斑$80條，黃花魚$40/2條，沙插帶子$50/7隻，花甲$30/份，而最有價格指標的蟶子皇，這裡平均$160至$180斤，以近期的價格計算，較深水埗及荃灣貴。比較值得入手的是養魚，剛死的養斑$50/條，黃𩶘䱽$30/條。

旺角街市的另一邊塘尾道，海鮮檔的價格較相宜，黃魚$10/7條，烏頭$25/3條，肉蟹$64/斤，大鮑魚$100/10隻，台山蠔$50/桶。適逢食環署近日嚴打阻街，各海鮮檔見到有人影相都比較緊張，有知名的海鮮檔更要求記者刪相，所以海鮮部分的相片較以往少。

按圖看旺角街市有哪些海鮮：

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直銷菜價格便宜 尾段更出現$10/4份

旺角街市的分佈鮮明，連鎖直銷菜店集中於朗豪坊近公廁方面的入口或廣東道地舖一帶，早段是$10/2份，及接近6時減價至$10/3份，來到6時半更低至$10/4份，並且非常多選擇，各店也出現人龍，這個情景在深水埗也未見到；如果想買較高質的大陸菜或本地菜，則集中於廣東道一帶流動小販檔，現時當造的蔬菜有菠菜、通菜、白菜芯、西洋菜及各類菜苗等，價格約$10至$20/斤，收市時段也未見大幅度減價。

按圖看旺角街市有哪些平價蔬菜：

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豬肉黃昏減價戰 $18斤豬上肉

來到5時許，任何位置豬肉$38/斤，未幾已經開始減價時段，任何位置豬肉減至$28/斤，奶路臣街及廣東道大部分豬肉檔，收市前都維持這個價格，只有部分較外圍的豬肉檔，如深圳街及塘尾道一帶，出現與深水埗一樣的價格，豬上肉$18斤，豬踭肉$24斤，豬腩肉$32斤，但質素明顯較深水埗高。

按圖看旺角街市有哪些肉類：

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王林蘋果呂宋芒價格比果欄更平 荔枝初現橙$20/7個

旺角街市的水果跟蔬菜一樣，也是分佈於兩邊，高質素的集中於廣東道近山東街一帶流動小販檔，而平民價的在廣東道近亞皆老街流動小販檔，先介紹平民價的部分，這裡每檔只會集中出售幾款生果，記得前排在果欄買到$35/4個中型的王林蘋果，但旺角街市出現$28/4個，平均一個不用$7，呂宋芒各檔鬥平，最便宜的是$20/4個，而且每個也非常新鮮，並非芒果太熟而要減價促銷。

荔枝初現，代表已進入炎炎夏日，暫時只有2檔出售大陸荔枝，分別是白臘及妃子笑。金枕頭平均$36至$38/磅，細個最平$100/個，青尼$25/磅，而最重點是貼有新奇士貼紙的橙，最平出現$20/7個。另一邊近山東街的生果檔，以較高質的水果為主，黑牌橙$50/4個，大王林蘋果$58/4個，小愛民芒$100/7個。

按圖看旺角街市有哪些水果：

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同場加映：旺角街市老字號粉麵店：

以上價格日期：2023年5月10日17:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

