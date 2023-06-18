抽氣扇vs抽油煙機｜功效不同兩個只能活1個？抽氣扇安裝使用5貼士

廚房是油煙積聚的地方，長期吸入油煙更會影響健康，有人選擇同時在廚房安裝抽油煙機及抽氣扇，以獲得更佳通風和抽油煙效果，亦有人認為抽油煙機和抽氣扇能互相取代。早前有網民在Facebook群組《家居維修交流平台》發文，表示自己的公屋廚房原本使用抽油煙機，但事主想以抽氣扇取代，希望網民提供意見，應該購買哪一款抽氣扇。究竟抽油煙機與抽氣扇的功用有什麼分別？安裝使用上又有什麼要注意？



網民質疑 抽氣扇不夠力抽油煙

事主在帖文中表示自己較少下廚，認為抽油煙機難發揮實際作用，故希望改用抽氣扇取代抽油煙機。不少網民回覆指事主不一定要將抽油煙機取代，可以將抽氣扇安裝在氣窗位置，即抽油煙機排氣口的右方，以保留抽油煙機。亦有網民表示如果事主如圖一樣長開氣窗，無論使用抽油煙機還是抽氣扇，效果都會欠佳。有網民則質疑如果改用抽氣扇，是否能夠有效抽走油煙，但事主直言不知道，形容只是「有好過無」。

按圖即看網民留言：

抽氣扇、抽油煙機 兩者作用大不同

不少人認為只要開大抽氣扇便可有效抽走油煙，能取代抽油煙機。但其實兩者的作用有很大分別，不能互相取代。

按圖即看抽氣扇、抽油煙機兩者分別：

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抽水氣用抽氣扇 簡單煮食適用

廚房用的住宅用抽氣扇通常裝在窗邊，用來把室內的空氣抽出室外，用作空氣對流使空氣流通。抽氣扇能帶走水氣和濕氣，如日常煲飯、蒸魚、以滾水煮食、天氣潮濕等，便適合開啟抽氣扇。使用抽氣扇可讓廚房避免因潮濕而發霉，而抽油煙機難以達到此效果。

抽油煙用抽油煙機 煎炸炒適用

一般而言，抽油煙機的建議安裝高度是從抽油煙機底部到煮食爐面的距離為65到70厘米之間。抽油煙機只能抽走爐頭的油煙和氣味，如日常炒菜、炸物、烹煮濃味食物，便適合開抽油煙機。抽油煙機能避免油煙黏附在牆身和玻璃上，有效避免惹來蚊蟲。即使抽氣扇開得多大，亦難以將爐頭的油煙迅速抽走。

抽氣扇安裝使用５貼士

１ 抽氣扇不宜安裝在太熱或太潮濕的位置，例如煮食爐或浴缸之上。

２ 抽氣扇宜安裝在高處，以減低因觸及轉動的扇葉而受傷的機會。若必須安裝在伸手可及的高度，應選擇有扇葉護罩的型號。

３ 抽氣扇宜安裝在房間入風口（例如：房間門口）的正對面，或室內空氣較污濁的一面，以達致較佳的空氣流通效果。

４ 容易飄動的物件（例如：紙張、衣物、窗廉）應遠離抽氣扇範圍，以免物件被捲入或遮擋抽氣扇，影響抽氣扇操作或令抽氣扇因堵塞而過熱。

５ 抽氣扇應定期清洗，以防止塵埃及油污積聚，影響散熱及操作效能，但要注意清洗時避免讓水濺進抽氣扇內部，待完全乾透後才妥善裝回。