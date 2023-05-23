行街市｜$10/4份菜好抵？直銷菜繞過1層檢測增攝殘餘農藥風險！

廉價直銷菜近年成為街市主打，多區街市都是連鎖店直銷菜的天下，基本上只售$10/2份或$10/3份，到入夜減價時段更低至$10/4份。以2021年蔬菜統營處的報告，當時的直銷菜已佔市場的六成，現時相信比例更高，但進食這些直銷菜安全嗎？



什麼是直銷菜？檢測較寬鬆？

直銷菜已出現了10多年，一直為蔬菜界的詬病，因為商家直接由來源地，將蔬菜運送到零售點，每天以定價承包農場所有蔬菜，不可選擇款式，農場有什麼菜就賣什麼菜，之後大批運港並直接一條龍銷售，整個過程不經香港批發市場。換言之，經批發市場的蔬菜是要經過農藥和重金屬檢測，而直銷菜不經批發市場，少了一層抽檢，直銷菜只需在文錦渡作隨機抽檢就可過關，檢測上比較寬鬆。

$10/4份菜普遍為直銷菜，連鎖式經營。(資料圖片)

調查顯示市面蔬菜含殘餘農藥達七成

香港浸會大學有機資源中心2021年的報告中，發現市面73%蔬菜樣本含殘餘農藥。56個蔬菜樣本中，41個被驗出有殘餘農藥，其中5個超標，當中一個菜心樣本農藥「毒死蜱」超標6.7倍，羽衣甘藍則驗出「啶蟲脒」超標6.6倍。

香港有機資源中心2022年收集了市面62個蔬菜樣本化驗，檢測重金屬及除害劑的殘餘含量，發現當中有38個蔬菜被驗出受管制的殘餘農藥，5款更超出本港標準。一款於灣仔街市銷售的非有機羽衣甘藍，被驗出每公斤殘餘9.39毫克「啶蟲脒」，一款於土瓜灣街市出售的內地認證有機羽衣甘藍，則被驗出「氯氟氰菊酯」超標3.8倍。

羽衣甘藍較常出現殘餘農藥超標。(資料圖片)

食安中心屢次發現殘餘農藥 超標達8倍

食安中心2022年檢測出17樣蔬果殘餘農藥超標，而在2023年2月的檢測結果中，一個市面上的彩椒樣本，「啶蟲脒」的含量為超標3.4倍。而今年1月的檢測結果中，一個西洋菜樣本，殘餘農藥「毒死蜱」 含量為超標8倍，同月一個芥蘭樣本，殘餘農藥「烯酰嗎啉」 及「吡唑醚菌酯」也超標。

直銷菜不經批發市場，少了一層抽檢，只需在文錦渡作隨機抽檢就可過關。(資料圖片)

「啶蟲脒」及「毒死蜱」 增肝腎負擔或致癌

啶蟲脒，是一種屬低毒性的殺蟲劑，對人體的皮膚有明顯刺激，誤食大量會引起噁心、肌肉無力、心跳加劇、缺氧及抽搐等症狀。毒死蜱，則屬於高效及低殘留有機磷殺蟲劑，誤食可能會引起急性中毒，症狀包括嘔吐、腹痛、抽搐、呼吸困難等。殘餘農藥的長期累積會造成肝腎負擔，毒性不利兒童健康，可能釀成荷爾蒙失調、癌症，或對腦部發展及神經系統造成傷害。

目前香港食物安全中心會從進口、 批發及零售三個層面抽取食物樣本進行測試，但直銷菜不用經過香港批發市場，也可以直接銷售給客人，省去「批發」層面的樣本測試，增加了食用安全的風險。而本報記者就直銷菜事宜向蔬菜統營處查詢，直至截稿前仍未有回覆。

去除農藥要用流水 浸泡勿逾10分鐘

想去除蔬果中的殘餘農藥，又想慳水，不少人會用浸泡方式洗菜，但專家稱蔬菜浸水超過10分鐘，殘餘農藥有機會在水中溶解後，再次滲回蔬果中。建議大家用流水的方法清洗，台灣臨床毒物科護理師譚敦慈更在社交平台分享，建議用流水沖洗約12至15分鐘，才可完全洗走殘餘農藥，換言之，以香港水龍頭每分鐘9升水的流量，要105升至135升水才可去除所有殘餘農藥。

專家建議用流水沖洗約12至15分鐘，才可完全洗走殘餘農藥。(資料圖片)

蔬果冷知識｜營養師2招減農藥殘留煮菜加或不加蓋？7種蔬果清洗法

按圖看清洗蔬果3秘訣：

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參考資料：食安中心／香港有機資源中心／蔬菜統營處