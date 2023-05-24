一田購物優惠日｜超市廚具家電1折起　智能煲$168豬扒米糠油半價

一田購物優惠日由5月24日至6月6日舉行，今次焦點一如以往有1折震撼貨，記者今天早上十時前往荃灣一田分店直擊，發現今年的人流不如以往，多區未見擠擁的情況，客人集中在急凍海鮮及肉類區。雖然付款處的人龍也排至入口處，但不用半小時便可以成功付款。

攝影：黃偉麟



新鮮食材零食及醬料3折起

一田超市食材低至3折，首星期 (24/5-30/5) 2L日本廣島蠔$128 (69折) 、3S日本刺身帶子$268 (69折)、日本急凍油甘魚鮫$199 (8折)、蘇格蘭頂級牛小排片$75(78折)、亞拉斯加銀鱈魚$75.5/包(69折) 、Johnsonville香腸79.9/包(58折)、廣島蠔500克$65/包(83折)、丹麥豬扒$89.9/2包(5折)、潮式白魚蛋$12.5/2件、FERRINI火腿片$79.9/2包(69折)、美國豬柳漢堡排$29.9/2包(8折)。

新鮮食材及凍肉區滿滿人群。

按圖看一田百貨有哪些新鮮食材：

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按圖看一田百貨有哪些水果蔬菜：

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按圖看一田百貨有哪些油類及醬料：

廚房焦點震撼貨1折起發售

今次的焦點1折震撼貨有Primada快速智能煲以$168 (1折) 發售，5月28日限定NUTZEN慢磨原養機以$368 (1折) 發售，5月29日限定易潔平底煎盤$68 (12折)，其餘也有抵買的廚房用品，如家典氣炸鍋$199 (17折)、 Thermos 3L真空煲$1069 (6折)、Staub鑄鐵鍋$999(4折)起、日本製象印電熱水壺$1199 (7折)起、天上野35CM鑊$1198 (8折)。

按圖看一田百貨有哪些廚房用品及電器：

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每逢一田優惠日都會人頭湧湧，今天付款處的龍尾已排至入口處。

一田購物優惠日2023



日期：24/05/2023-06/06/2023



地點：沙田/荃灣/大埔（一田百貨）；沙田/荃灣/大埔/旺角/新蒲崗/觀塘/將軍澳/葵芳/屯門/元朗/西環/北角（一田超市）

