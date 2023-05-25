洗潔精推介｜日雜誌推薦4款A級洗潔精獅王第1　揀洗潔精4重睇泡泡

雖然洗碗碟機愈來愈普遍，更有「家庭和諧機」的美譽，不過並非人人家中都有空間添置洗碗碟機，亦非全部鍋具和食具都適合放入機中，手洗碗碟仍是主流。日本雜誌同樣發現，近8成受訪者仍用手洗碗碟，並指出挑選洗潔精必須符合4個條件。經測試後，推薦以下4款洗潔精，在香港亦有出售，大家可以試試看啊！



據日本雜誌《LDK》在Twitter的調查，78%受訪者仍然用手及海綿洗碗，僅2成人日常使用洗碗碟機。而面對每餐過後的食具和鍋具，一支好用的洗潔精就顯得十分重要。雜誌歸納出挑選洗潔精時必留意4點：

按圖看日本雜誌《LDK》歸納挑選洗潔精4重點：

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1. 去污力

市場上的洗潔精所用的去油成分各有不同，如「中性」、「弱鹼性」和「弱酸性」。其中，「弱鹼性」有較強的去污力，但同時對手部的刺激亦較大；「弱酸性」較能呵護肌膚，即使是敏感肌膚的人也能使用，但清潔力就較為遜色。

如果你需要一支強力去油、去污的洗潔精，可以挑選含「表面活性劑」（surfactants）達20%或更多的產品，但亦要留意此類產品對皮膚的刺激也較大。

去污力是首要條件。(photo-ac)

2. 泡泡量

假如洗潔精的起泡時間快、泡泡量充足，吸油量多仍可維拎清潔泡沫，可以減少每次使用洗潔精的分量，以及縮減洗碗的時間。然而，海綿中的含水量也會影響洗潔精起泡的狀態，因此使用前需為海綿中加入適量的水分。

泡泡能維持長時間，能節省使用量，精明主婦必選！(photo-ac)

3. 呵護肌膚

想要避開「主婦手」，不想因洗碗而令皮膚變得粗糙，就要留心選擇洗潔精的刺激程度。「弱酸性」的洗滌產品較能呵護肌膚，惟好用的產品必須為去污力和保護皮膚之間取得完美平衡！

4. 容器形狀及產品香味

新出的洗潔精產品使用的容器種類五花八門，有擠瓶、按瓶、噴霧等，而香味也有不同的選擇，如檸檬、橙味、薄荷等等，按喜好和習慣來選擇也是考量之一，讓洗碗增添小樂趣。

一支可以呵護肌膚的洗潔精也能讓小朋友參與做家務。(photo-ac)

經測試推薦的洗潔精產品

第一名：LION 獅王 Charmy Magica 酵素+除菌濃縮去油污洗潔精（橙香／檸檬香）

港幣售價約$16.5 (220ml)

LION 獅王 Charmy Magica 酵素+除菌濃縮去油污洗潔精（橙香）／（檸檬香）港幣售價約$16.5 (220ml)(獅王官網圖片)

測試結果：

使用中性清潔劑，經測試後達90%清潔率，擁有高強的去污能力，在測試中快速潔淨一塊沾油的砧板，而且對皮膚溫和，於各項測試中亦表現出色，為是次評選的第一名。檸檬香味的速乾及除菌洗潔精所產生的泡沫可吸收達13克的油分，幾乎所有油垢都一抹即走，亦沒有明顯對皮膚刺激的成分，適宜每天使用。



第二名：P&G - JOY W除菌除臭倒置式洗潔精（西班牙香橙香）

港幣售價 約$19 (315ml)

P&G - JOY W除菌除臭倒置式洗潔精（西班牙香橙香）港幣售價 約$19 (315ml)(HKTVmall圖片)

測試結果：

採用中性清潔劑，擁有穩定的去污能力，並達到90.4%去污力，且有清新橙香，被評為A+級。產品能產生長效泡沫，直到吸了1湯匙（15克）的油，泡沫才消失，即使煮食後要清洗大量器皿也能輕鬆應付。雖然屬中性的清潔劑，不過同時擁有較強的表面活性劑，對皮膚較為刺激。



第三名：Johnson Ecobale Zero洗潔精

港幣售價 約$33.8 (450ml)

Johnson Ecobale Zero洗潔精，港幣售價 約$33.8 (450ml)(HKTVmall圖片)

測試結果：

此產品聲稱不含色素、不含香料，因此並沒有香味。而產品為弱酸性，含極少傷害皮膚的元素，對肌膚溫和、低敏，即使徒手使用洗碗，手也不會變粗糙。而去污力雖然不比上面2款，但仍獲得A+級評價，在加入9克油時，泡沫才開始下垂。產品同時對環境友善，對水源不會造成污染。



第四名：Eco Store洗潔精

港幣售價 約$54 (500ml)

Eco Store洗潔精，港幣售價 約$54 (500ml) (百佳網店圖片)

測試結果：

產品是弱酸性的清潔劑，含溫和的表面活性劑，而且不含香料，對皮膚較少刺激。去污力為87.4%，一般洗碗用是有足夠的清潔能力，直到吸收了9克油分，泡沫才消失。



資料來源：《LDK》

Q&A

Q1. 挑選洗潔精應考慮甚麼條件?

A: 挑選洗潔精時，可考慮產品的去污力、起泡量、對皮膚是否刺激，以及個人對包裝和香味的喜好及習慣來選擇。

Q2. 甚麼類型的產品能保護雙手皮膚?

A: 選擇弱酸性的清潔劑，對皮膚較少刺激，減少變得粗糙。