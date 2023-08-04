姐姐關注組｜7日公仔麵5日隔夜餸給婆婆吃！外傭3宗罪僱主點避免?

遇上無良工人姐姐可以怎麼辦？近日有人於Facebook群組《聘請工人姐姐關注組》發文大呻，表示早前曾聘請一位已在港工作多年的印尼姐姐照顧事主和其婆婆的日常起居飲食，以及清潔兩隻小狗的大小便，這份工作對不少外籍傭工來說理應是一份「筍工」，惟該名印尼姐姐卻多番觸及事主底線，事主於是在網上尋求協助，詢問網友有關解僱外籍傭工的注意事項。



請外傭慘過自己做 事主：我真係嬲到黐咗線

事主提到，這名印尼傭工在面試時表現不錯，加上認為印尼傭工相對乖巧，於是決定聘用。事主亦表明婆婆行動自如，並不需要特別照顧，印尼傭工只需照顧婆婆的飲食、清理兩隻小狗的大小便、以及事主不在家時餵飼小狗便可。

印尼姐姐三宗罪 煮暗黑料理、擺足５日照俾婆婆食

１ 入職一星期辭職 事後又改口留下

一個星期後這名印尼傭工突然收拾東西表示要辭職，更指是婆婆要求她離開。事主查證後發現並無此事，並提醒傭工如在非解僱情況下離職需要賠錢。經過一番溝通後，傭工則表示多做一個月才離職，並會透過中介經紀發出辭職信。

惟當日晚上，中介經紀卻告知事主不會辭職。事主則懷疑該名印尼傭工以為透過被解僱可以找到更好的工作，於是「搞場大龍鳳」，事後發現難以得逞於是決定留下。

２ 煮公仔麵、暗黑料理 擺足５日照俾婆婆食

其後事主因工作需要出差一星期，回港後，婆婆向事主投訴，指印尼傭工「煮咗一個禮拜公仔麵加魚蛋俾佢（婆婆）食」，或者煮出奇怪菜色予婆婆食用。 （請按下圖）

事主回家後發現印尼傭工正在拿一碟「茄子蒸牛頸脊」予婆婆食用，事主於是上前詢問是何時煮的菜，印尼傭工支吾以對，其後被揭發是五天前煮的，惟該名印尼傭工仍然態度囂張，令事主非常憤怒。

３ 買完餸周圍放 小狗誤食成袋魚蛋作嘔

由於事主家中有兩隻小狗，事主亦曾多番提醒印尼傭工要注意放好食物，以免小狗誤食。惟事主某日回家時發現小狗作嘔，多番詢問印尼傭工小狗是否吃錯東西，印尼傭工才坦白她買完菜後沒有立刻把東西放入雪櫃、沒有關好廚房門便再次外出。（請按下圖）

小狗於是在傭人外出時，將一袋魚蛋、半袋生牛肉、半袋生芽菜，全吞進肚子裡，其後作嘔。事主直言「我真係嬲到黐咗線」，認為這名印尼傭工不應刻意隱瞞實情，形容其行為不誠實。

印尼姐姐行為刻意「博炒」 網友：裝CCTV收集證據

印尼傭工的行為等同「博炒」，更是刻意而為之，因為被解僱便可獲得賠償之餘，能夠找到其他「好人家」，事主於是發文詢問網友能否在不賠償的情況下將印尼傭工立即解僱。（請按下圖）

有網民則提議事主告知傭工將在家中安裝攝像頭，若傭工有任何違法或違反合約行為，事主可發出警告信然後讓她簽名作實，累積3封警告信後，便連同所攝錄到的證據遞交予中介公司、勞工處，要求終止合約。

外傭故意不服從命令可免通知解僱 勞工處提醒應互相尊重

針對聘用外籍傭工，入境處亦有相應指引，假如外傭故意不服從僱主合理、合法的命令；行為不當；欺詐或不忠實；慣常疏忽職責等，僱主可以終止與該名外籍傭工的僱傭合約，而無須給予通知或代通知金。

若遇到有關僱傭合約或《僱傭條例》的問題或申索而無法達成共識或解決，僱主可透過勞工處勞資關係科辦事處尋求協助。勞資關係科會提供免費諮詢及調停服務，協助僱主和外籍家庭傭工達成雙方均可接受的和解協議。

勞工處亦提醒僱主，應清楚向外籍傭工釐清其職責，並在需要及切實可行的情況下作出示範，並應該與外傭互相理解和尊重，維持良好溝通和合作關係，切勿以違法方式與外傭解決糾紛。