菲傭餵3歲BB吃生肉酒精搽全身！僱主列菲傭6宗罪 解僱點至唔使賠?

香港不少雙職父母因為要工作，唯有聘請傭人姐姐負責打理家庭及照顧小朋友的工作。據統計，香港約有40萬名外籍家庭傭工，不過不是所有工人姐姐的工作態度都稱職。早前，有網民在社交媒體上帖文，表示剛剛辭退了自己的工人姐姐，原因疏忽照顧小朋友，更向孩子餵食生肉，令人匪夷所思。



菲傭打工9個月 小朋友「見奶就驚」！

樓主表示，傭人姐姐只是工作了九個月就被炒，但已經列出了多項罪狀，包括曾經多次把孩子放在床上或者梳化上然後離開，數次小朋友更因為翻身不小心跌下來而受傷。另外亦試過向小朋友強逼餵奶或餵食，令小朋友產生陰影，之後「見奶就驚」。

樓主在社交媒體上帖文，列出「六宗罪」。（圖片來源：Facebook@聘請工人姐姐關注組）

餵3歲小孩吃生肉 即晚肚屙

樓主表示，最離譜是傭人姐姐會向孩子餵食生肉。她指小朋友只有3歲，當她發現的時候，小朋友已經吃了幾口，當晚孩子亦立即肚瀉。根據食安中心的資料指，未經煮熟的肉類含有大量細菌，包括致病細菌及腐敗細菌，例如沙門氏菌等，如果不慎進食細菌會入侵人體，或產生毒素令人患病。由於小朋友腸道的抵抗力一般較低，所以醫生會建議將小朋友的食物徹底煮熟，而且絕不可以進食任何未經煮熟的食物，避免「病從口入」。

圖片所見，碗中的肉塊未經徹底煮熟，令小朋友晚上肚瀉。（圖片來源：Facebook@聘請工人姐姐關注組）

網友大呼離譜 留言：真係要報警 告佢虐兒

除此之外，樓主亦見到小朋友背部有很多爪損的疤痕，懷疑是小朋友自己因痕癢而自己爪損，但後來發現傭人姐姐會用酒精塗在身上，並且表示可以止痕。另外又會用酒精紙巾幫孩子抹臀部，被樓主阻止後又被發現用酒精紙巾抹小朋友的嘴。

小朋友背部有不少黑色的疤痕，久久不散。（圖片來源：Facebook@聘請工人姐姐關注組）

樓主在社交媒體公開事件後，短短數個小時就已經吸引大量網民留言，並且對傭人姐姐的行為表示憤怒。不少網民留言表示傭人姐姐的行為「抵炒」，更有人指應該要報警，令對方受到應有的懲罰。

表現無禮 可即時解僱而毋須支付多通知金

經常有人覺得，要聘請一個合適的傭人姐姐如同中六合彩，萬一不幸遇上一個不負責任的傭人姐姐，既要忍受對方的惡劣行為，解僱時又要支付一筆代通知金和機票，令不少僱主大呼不公平。不過，根據入境處的《僱傭條例》，如果可以證明外傭在工作期間表現無禮、不服從指令，並拒絕接受命令，即可以終止與該名外傭的僱傭合約而毋須給予通知或代通知金，而不當行為包括了故意不服從僱主合法合理的命令、行為不當、欺詐或不忠實、或慣常疏忽職責等。

僱主如發現傭人有不法行為，例如盜竊、虐兒等情況，應保留證據並立即報警求助，例如家中的閉路電視片段等。另外，有網民分享，如果不想有犯罪紀錄的外傭再來港工作，僱主可以寫信到入境處通報有關情況。屆時該外傭再申請工作簽證到港時，入境處或會參考相關資料以作審批。

事件發生後亦有後續，事主表示已經就事件報警，不過警方表示因證據不足而只當備案，而傭人姐姐被解僱後仍可以在港求職。