海鮮呃秤｜楊屋道街市$45斤蝦連水秤！呃秤屬違法1招嚴拿罰款1萬

荃灣楊屋道街市買蝦險被「呃秤」！早前有網民於Facebook群組發帖，表示在荃灣楊屋道街市看見海蝦賣$45斤，便打算購買，結果檔口職員「好用力咁連蝦帶水鏟曬入袋」，並立刻秤重，事主認為行為不妥，於是告訴職員應倒水再秤，卻得到職員的不禮貌對待。遇到「呃秤」事件應該如何處理？市民可以如何避免被「呃秤」？



檔口職員連蝦帶水鏟入袋 事主要求倒水被拒

事主指檔口職員「超級有性格」，在事主表示應將海蝦倒水再秤後，職員便將所有海蝦重新倒出，並向事主說：「冇得揀，係唔倒水呀」，事主則無奈表示「我冇揀」。其後由於有其他人前來買海鮮，事主於是站在一旁等待職員先招呼新客人，惟職員看到事主未有離開立即態度惡劣的表示「唔賣呀」！事主於是無奈離開，並在其他檔口以$80購入兩斤海蝦。

帖文引來熱議 網民：曾經烏龜當水魚賣

帖文引來熱議，有人發現該店曾經將烏龜當作水魚賣，有網民則指該檔口在楊屋道街市「個朵好響」、「出曬名黑店」、「買過一次，好似爭佢地錢咁」。有市民亦分享自身經歷，表示買蝦時職員聲稱隻隻生鯭，惟其家人說了一句「咁多隻都死嘅」，職員立即變臉表示不賣了。

街市「呃秤」屬違法 必須按淨重出售

根據香港法例第68章《度量衡條例》，任何人在交易過程中，必須按淨重或淨度量出售。如使用度量衡器具作商業用途時作出欺詐行為，或以不準確的磅秤或口述誇大而「呃秤」，即屬違法。此外，若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量、使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具作商業用途、未有讓顧客清楚看見工具所顯示的重量，同屬違法。

海關人員一直積極就《度量衡條例》進行全港性巡查行動，當中亦涉及不少海鮮檔及海鮮酒家。其中一宗海鮮酒家個案，海關人員點選一斤蜆，經政府化驗所檢測後，證實蜆的重量較宣稱的少5.39兩，而秤量蜆的彈簧秤在沒有負重時的讀數為2兩。

其後海鮮火鍋酒家及其員工因涉及管有不完備的度量衡器具及供應重量不足的海鮮而違反《度量衡條例》，分別被判罰款5,000元及3,000元。

留意商販秤量動作及過程 利用「公磅」查核對比

海關亦提醒市民，在秤量之前，注意量重器具的指標或讀數是否顯示"0"，以及秤盤上是否已無盛載任何其他東西；留意商販秤量時的動作及過程，應盃量光顧信譽良好的店舖購買；利用「公磅」查核所購物品的重量。

雖然一般人難以提供實質證據證明檔販「呃秤」，但海關亦會因應情況定期進行全港性巡查行動「放蛇」打擊違法行為，因此市民如遇有重量及尺寸不足的情況，亦可向海關舉報。

行街市｜直擊楊屋道街市公磅有用嗎？哪海鮮最呃秤 1類食材反秤多