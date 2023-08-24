福島核廢水｜日本生蠔進口量三甲不入 港禁10縣水產有咩更好選擇?

日本水產將被禁進口，港人最愛的日本生蠔會否被禁？日本首相岸田文雄早前宣布將於今日（24日）開始排放福島核電廠的核廢水，港府亦已於昨日（23日）刊登憲報相關《食物安全命令》，禁止日本十個縣市的水產品進口香港，早前已實施的管制措施亦將會繼續。



港府今日起禁止十縣水產進口 港人最愛生蠔帶子同被禁

因應日本政府排放福島核污水的計劃，除了早前已實施的管制措施外，港府亦隨即禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉十個縣的所有水產品進口。至於原產自北海道或九州等其他縣市的水產品，即使是經東京水產市場或其他受管制的都縣轉運至香港，亦不會因而被禁止進口，其他食品或產品則暫時不受限制。（請按下圖👇👇👇）

港府所禁止的水產種類包括：魚、介貝類水產動物、兩棲類動物或任何其他種類的水中生物。不論該水產的生長或養殖環境是淡水、鹹水、海水、河、塘和湖的水產食物也包括在禁制措施的適用範圍內，至於深受港人歡迎的生蠔、蜆、帶子等，亦同樣被禁止。

宮城縣盛產日本蠔 冷藏或燻製蠔日本進口量最高

日本蠔漁穫量最高的地方是廣島縣及宮城縣，其次為北海道、三重縣和岩手縣，因應港府公布最新管制措施，宮城縣的蠔將不能進口香港。根據政府統計處在2022年全年的進口統計數字，活、新鮮或冰鮮蠔的進口量以法國為最高，其次為中國內地及加拿大。（請按下圖👇👇👇）

至於冷藏或燻製蠔則以日本的進口量為最高，其次為韓國及內地。市民如要進食生蠔，除了日本以外亦有其他選擇，例如是法國出產的太平洋生蠔，或加拿大的太陽王生蠔。

茨城縣為三大蜆產地之一 貝介類水產日本進口量低

日本亦盛產蜆類水產，更以蜆湯聞名，香港不1少日本料理店均有提供蜆肉湯，而日本三大蜆產地則為島根縣、青森縣、茨城縣。不過，茨城縣的水產會因應港府措施而被禁止。不過，根據政府統計處數字，去年活、新鮮或冰鮮的貝介類水產（例如：青口、蜆、象拔蚌等），以澳洲的進口量最高，日本並沒有進口。（請按下圖👇👇👇）

冷藏或燻製的貝介類水產的主要進口地為新西蘭及智利，日本的進口量亦只有1,211公斤。由此可見，即使禁止日本蜆類水產進口亦無大礙。

日本扇貝進口量最高 中國內地為另一主要來源地

日本主要的扇貝產地是宮城、青森縣和北海道，而日本北海道的野生刺身帶子更被稱為帶子的「天花板」。根據政府統計處的數字，日本在活、新鮮或冰鮮的海扇蛤科的扇貝或其他軟體動物的進口量最高，其次為中國內地。（請按下圖👇👇👇）

冷藏或燻製的海扇蛤科的扇貝或其他軟體動物，同樣以中國內地及日本為主要來源地。相信在禁制措施實施後，進口量會受到影響，但市民仍然可以選擇其他來源地的扇貝類水產。

網民呼籲停食日式料理 食安中心加強檢測市民可安心

不少市民指如日本開始排放核廢水，將不會再光顧任何日本料理店或食用日本食物，更有人在連登討論區發起貼文，指「為健康著想，請立即停食日式刺身同壽司」。

有日式食肆的店長曾接受01訪問時表示措施未正式實施時，已感受到部分食客的憂慮，最近生意只剩下一半。日式餐廳負責人陳強亦在一電台節目中指出，估計禁進口令推出後日式食肆的生意額會受到影響，稱「起碼一半生意都冇咗」。（請按下圖👇👇👇）

目前有不少商家因應措施而將日本海產轉用北海道及九州貨源，並表明不少水產或刺身來自外國或中國內地。食物安全中心亦已全面提升就日本進口食品的輻射檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產食品及加強檢測其相關的加工食品，因此市民亦無需過分憂慮。如果市民對於日本進口產品有食物安全疑慮，亦可盡量選擇其他地區的產品。

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