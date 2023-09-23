糖尿病｜1周吃4次炸物增糖尿病風險40%　肉桂阻糖吸收5食物控血糖

糖尿病目前本港約有70萬名患者，佔整體人口約一成，即每十名港人便有一人患上糖尿病，而且數目明顯急劇上升及漸趨年輕化。發病率方面，65歲以上的人士中有超過20%患上糖尿病。



美國研究指每周食4次油炸食物糖尿病風險增4成。（網上圖片）

美國研究：每周食4次油炸食物糖尿病風險增4成

美國研究小組分析了超過10萬名男性和女性，並收集他們的飲食和疾病數據。每周吃油炸食物少於一次的人，與每周吃油炸食物4至6次的人作出比較，患2型糖尿病及冠心病的風險增加了39%及23%。因此，結論出每天吃油炸食品的人，其糖尿病及冠心病的風險會大增，而長者更加是重災區。

糖尿病成因 血糖過高會損心血管傷腎

糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。我們進食碳水化合物時，經消化後會轉化成葡萄糖，由小腸吸收進入血液循環系統，成為血糖。胰臟會分泌胰島素，協助血糖進入細胞以供運用。當身體胰島素分泌不足或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。長遠而言，血糖過高會引起多個身體系統及器官破壞，如心血管、視網膜、神經及腎臟等。

當身體胰島素分泌不足或無法產生胰島素，血糖便會上升。（Zenfs）

營養師：糖尿病跟肥胖有關

台灣營養師黃威杰指出，二型糖尿病風險增加的因素之一，其實與肥胖有直接的關係，像精緻澱粉質食物，是透過麵粉加工，去除麩皮和胚芽等，這會導致身體快速吸收澱粉質，血糖也因此快速上升，常見的包括白麵包、米飯、薄餅、薯條等。

另外，就是飽和脂肪的過度攝取，如牛油、豬油、芝士及全脂奶製品等，這些不健康的飽和脂肪，也會增加胰島素阻抗的現象，導致糖尿病的風險上升，對於身體機能下降的長者影響更大。最後，油炸食品也應該避免，因為會提高壞膽固醇及產生高血壓問題。

按圖看哪些食物有助降血糖：

+ 6

有效控制血糖5大食物

1）肉桂

肉桂含多酚類抗氧化物，可以阻擋糖分的吸收，減低血糖飆升現象，同時刺激身體製造胰島素來降血糖。肉桂亦是高纖食物，每100克肉桂含有53克膳食纖維，纖維有助控制空腹血糖及餐後血糖。

建議食用：每日進食1克（約1/3茶匙）肉桂。



2）洋蔥

洋蔥中含有類似降糖物質甲苯磺丁脲，具有降血糖作用。此外，更含有一種抗糖尿病的化合物，可刺激胰島素合成及釋放的作用，不但可以降低血糖，還能抑制高脂肪飲食引起的高膽固醇及治療糖尿病併發症。

建議食用：每星期進食2至3次洋蔥，每次100克。



洋蔥中含有類似降糖物質甲苯磺丁脲，具有降血糖作用。（網上圖片）

3）蒜頭

蒜頭含豐富的膳食纖維，每100克蒜頭含有16.9克膳食纖維，纖維可有效控制空腹血糖，另外，蒜頭亦含大蒜素，大蒜素可幫助身體釋放胰島素，有降血糖的直接作用。但注意蒜頭的副製成品，如蒜鹽、蒜蓉粉或蒜油，都不含這種大蒜素。

建議食用：每日進食1至2粒蒜頭。



4）秋葵

秋葵富含水溶性果膠及黏液蛋白，可減慢糖分的吸收，降低人體對胰島素的需求並抑制壞膽固醇，另外，每100克秋葵含有3.5克纖維，纖維可有效控制空腹血糖、餐後血糖、糖化血紅蛋白及脂類代謝。而秋葵中的類胡蘿蔔素能維持體內胰島素的正常分泌及運用，因此有穩定血糖的功效。

建議食用：每星期進食2至3次秋葵，每次100克。



5）牛油果

牛油果含豐富水溶性及非溶性纖維，每100克含有6.8克膳食纖維，牛油果的高纖維有助我們穩定血糖，減少身體對胰島素的需求，美國有研究指出，牛油果可延長人的飽肚感，血糖也沒有受影響而提升。但牛油果的脂肪含量也高，每100克有14.7克脂肪，所以要注意食量。​​

建議食用：每星期進食2至3次牛油果，每次70克。



牛油果含豐富水溶性及非溶性纖維，可減慢糖分的吸收 （網上圖片）

參考資料：ESSENCE／黃威杰營養師