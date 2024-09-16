學友社正向青年齊起動頒獎禮　乒乓球運動員杜凱琹分享正向思維

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，邀得香港乒乓球運動員杜凱琹、藝人許家傑與學生分享如何面對挑戰，而出席學生亦共同完成3公里跑步挑戰。



學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，一眾嘉賓與青年拍攝大合照。（學友社提供）

「V-STAR正向青年‧齊起動計劃」由學友社主辦，讓青年通過運動、學習及社區服務建立正向行為，培養正向思維。計劃為期兩年，為1,600名青年提供運動、學習及社區服務，培養他們的抗逆力、社會共融、守法意識、領袖才能及自信心，並為青年的生涯規劃提供支援，建立社區歸屬感。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，一眾嘉賓與學生分享正向思維。（學友社提供）

學友社執行總監梁國成表示，計劃至今共有800名青年參與，希望參加者多向身邊朋友宣揚此計劃，寄語青年在未來人生道路上，都能以正向思維克服困難及面對挑戰。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，嘉賓及獲嘉許的學生。（學友社提供）

杜凱琹於座談分享環節寄語青年面對不如意，別把鬱結埋藏心底，勉勵大家只要遇上喜歡做的事，就要全情投入。至於藝人許家傑則分享指，最重要是在過程中學習，因為每個人都有其獨特之處，切勿與別人比較，應不斷挑戰自己，同時對身邊的人懷有感恩的心。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，香港乒乓球運動員杜凱琹與學生分享正向思維。（學友社提供）

是活動的「重頭戲」，是近百名青年於科學園海濱參與3公里跑步活動，學生代表趙聿修紀念中學謝采妏同學指出，跑步令她變得更加積極，也學會把正向思維應用於日常生活之中。