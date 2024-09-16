學友社正向青年齊起動頒獎禮　乒乓球運動員杜凱琹分享正向思維

撰文：彭彥怡
出版：更新：

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，邀得香港乒乓球運動員杜凱琹、藝人許家傑與學生分享如何面對挑戰，而出席學生亦共同完成3公里跑步挑戰。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，一眾嘉賓與青年拍攝大合照。（學友社提供）

「V-STAR正向青年‧齊起動計劃」由學友社主辦，讓青年通過運動、學習及社區服務建立正向行為，培養正向思維。計劃為期兩年，為1,600名青年提供運動、學習及社區服務，培養他們的抗逆力、社會共融、守法意識、領袖才能及自信心，並為青年的生涯規劃提供支援，建立社區歸屬感。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，一眾嘉賓與學生分享正向思維。（學友社提供）

學友社執行總監梁國成表示，計劃至今共有800名青年參與，希望參加者多向身邊朋友宣揚此計劃，寄語青年在未來人生道路上，都能以正向思維克服困難及面對挑戰。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，嘉賓及獲嘉許的學生。（學友社提供）

杜凱琹於座談分享環節寄語青年面對不如意，別把鬱結埋藏心底，勉勵大家只要遇上喜歡做的事，就要全情投入。至於藝人許家傑則分享指，最重要是在過程中學習，因為每個人都有其獨特之處，切勿與別人比較，應不斷挑戰自己，同時對身邊的人懷有感恩的心。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，香港乒乓球運動員杜凱琹與學生分享正向思維。（學友社提供）

是活動的「重頭戲」，是近百名青年於科學園海濱參與3公里跑步活動，學生代表趙聿修紀念中學謝采妏同學指出，跑步令她變得更加積極，也學會把正向思維應用於日常生活之中。

學友社早前於科學園舉行 「V-STAR正向青年齊起動計劃頒獎禮」，邀得香港乒乓球運動員杜凱琹、藝人許家傑與學生分享如何面對挑戰，而出席學生亦共同完成3公里跑步挑戰。（學友社提供）
教育局首辦大型中小學書法活動　逾千師生揮毫賀國慶全港首間電車主題學校圖書館開幕　還原經典電車車廂展示多項文物西貢崇真小學推生態先鋒跨學科課程　以社區資源教學生保育大自然
01教育
杜凱琹
路跑