《香港01》體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習：西九篇
現時學習不只侷限於在課室，透過體驗學習，讓學生走進社區運用所學，可以有更深刻的體會。賽馬會體藝中學本學年為中一學生舉辦以香港旅遊業「好客之道」為主題、名為「We are Hong Kong」的跨學科專題研習，重點環節是安排學生前往旅遊景點，運用各科所學的知識和技能訪問遊客。
其中一批學生前往西九文化區以及黃大仙祠訪問遊客。有學生表示，活動加強了自己和陌生人溝通的能力，亦可以了解旅客對香港的看法和感受，認為有機會走出課室吸收課本以外的知識，機會寶貴和難得。
訪問香港旅客實踐好客之道 全面提升學生知識技能
賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習橫跨整個學年，於中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活科滲入相關元素，並會在班主任課讓學生分組和設定題目。學生在老師指導下作事前搜集資料、學習訪問技巧並準備訪問問題，然後前往旅遊景點訪問遊客，並於訪問後分析和整理資料，進行多媒體匯報。
校方期望學生從中發展自主學習、資訊素養、語言能力、溝通協作能力、口頭匯報能力，並透過跨科協作提升學生學習效能。同時透過活動培養學生正確價值觀，學習以禮待人，實踐香港「好客之道」。
學校為了裝備學生訪問遊客，教師事前已指導學生如何擬定訪問題目，《香港01》亦曾到校舉辦「校園記者工作坊」，教授學生記者的採訪技巧，以及如何設計問題和發問。外出訪問遊客當日，學校更特意先安排教師扮演旅客並摸擬不同情景，讓學生先作練習熱身，然後才分批前往不同旅遊熱點考察及訪問旅客。
外出採訪吸收課外知識 學生：行得越遠，學得越多
活動當日其中一批學生先後前往西九文化區以及黃大仙祠，訪問遊客。部份學生初時膽怯，後來表現雀躍，大部份人事後都覺得活動很有意義，除獲得實戰採訪經驗之餘，亦有助他們提升自信心。
勇於和旅客交流的郭同學表示，是次活動不但加強了自己和陌生人溝通的能力，亦可以了解旅客對香港的看法和感受。郭同學覺得活動極具意義，因為「行得越遠，學得越多」，令她和同學可以「走出課室」，吸收課本以外的知識，機會難得且寶貴。
採訪各地旅客 提升自信心、溝通能力
鄭同學於採訪期間接觸到來自不同地方的人士，需要運用英語及普通話進行採訪。她指，「平時出街唔會無端端同人Hello」，今次採訪活動她需要嘗試主動邀請陌生人完成訪問，令她變得更有自信。
鄭同學坦言，最深刻印象是初時曾因受訪者外表「好惡」而感卻步，事後鼓起勇氣和她交流才發覺對方其實「好Nice」，心理壓力大減之餘，亦更能與對方溝通。
感恩遇上友善遊客 望再次參加類似活動
有許多學生覺得是次訪問最大挑戰，是需要在沒有老師陪伴下和來自各地的遊客交流，而且很多時雙方語言未算流利，幸而大部份旅客都願意停下來受訪，花時間聆聽，幫助他們完成訪問。
他們亦大讚活動「好玩」，「可以同唔同嘅外國人交流、傾偈」，若未來再有類似活動亦想再次參加。另外亦有學生表示，是次活動有助了解記者的工作，例如事前需要有充足的準備，方能更好地完成訪問。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
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甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。