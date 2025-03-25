教育燃新｜在工作的未來　軟技能才是人類最強

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）



2018年，一個法律AI平台與四位大名氣律師對決的新聞，歷歷在目。雙方用30個法律議題分析四份文件，AI在90秒內完成，準確度高，得95分；人類精英要一個半小時，答案有錯，取得85分。我記得當時想過，咦，律師的工作有可能被AI奪走呢，從小到大被教導，有了律師這專業，人生萬無一失，難道未來會不一樣？



自始，我對「未來」這議題很有興趣，世界變化超乎想像的急速，今天大家對AI會改變教育已沒有懸念，但香港的家長仍普遍以自身的成長經驗去為孩子鋪路，鞭策他們讀好書，恍惚未來必然是按照過去的軌跡運作下去。在疫情期間，「工作」有更多的討論，但多是關注地點，太超現實（坐在山之顛拿著 laptop工作），又過份重視玩（Google辦公室的滑梯），有點離地。不過，如果說，在未來的工作中你的新同事叫 AI，應該離現實不遠吧？但如左右都是AI，你應有怎樣的技能不被它取代呢？

創意和明辨思維、溝通解難和協作力、情緒智商等軟技能，筆者認為才是人類最強。（GettyImages）

答案簡單：軟技能，如創意和明辨思維、溝通解難和協作力、情緒智商等。當AI負責重複性的操作，人類就要有高超的溝通技巧和說服力，與客戶建立互信關係，用創意去開發新產品，又能解決複雜的問題。在需要面對多元文化的崗位，人才更要擁有人文視野，有跨文化敏感度，能逆位思考，領導不同背景的圍隊充分合作，有可持續發展價值觀的應會加分。

僱主早就確認，知識和技術會過時，但軟技能令我們矯健的盡快適應，面對危機也處變不驚。OECD（經濟合作與發展組織）除了發佈我們較熟悉的PISA排名，也是技能發展研究的權威。他們在Skills 30文件指出，未來最需要的是「非常規的人際關係能力 non-routine interpersonal」（見下圖），這種跨領域的關鍵能力，能讓下一代適應快速變化的社會。OECD強調，教育系統應重視培養這種「共通能力」，以幫助學生應對未來的挑戰與機會。而全球很多學校已在鑽研如何教溝通能力，我會在下篇文章具體講 Oracy。

本文其實是上兩次談到多元評估的「前傳」：人類在新時代的工作中，優勢就是軟技能。那如何在中小學積極培育學生的創造力、同理心和解決問題等能力？既然硬知識很快被淘汰，成績表怎可能只著重「幾多分」？軟技能是孩子一生最強，因此，每位孩子的個性、領導力和創意，更值得我們關注，用更立體的方法呈現。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。