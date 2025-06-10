教育燃新｜推動好奇心和創意：不能再等了

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

年輕父母有女兒在9月將入讀小一，獲名校取錄，滿心歡喜。但在家庭飯局中，只見小朋友的母親憂心忡忡說，好擔心功課多，默書和測驗多，還有一年幾次的考試；不過，聽說考試會由每年四次減至三次。一位過來人卻「贈慶」說：少了考試，應該會有小測，怎會真的少了呢？這樣的對話，相信很常見。



年輕父母有女兒在9月將入讀小一，獲名校取錄，滿心歡喜。但在家庭飯局中，只見小朋友的母親憂心忡忡說，好擔心功課多，默書和測驗多，還有一年幾次的考試；不過，聽說考試會由每年四次減至三次。一位過來人卻「贈慶」說：少了考試，應該會有小測，怎會真的少了呢？這樣的對話，相信很常見。

（教育燃新提供圖片）

我當時想跟這位媽媽說：不要緊張，你的6歲女兒在15年後出來工作，那時世界會變成怎樣？她擁有的價值觀和技能比成績重要。我也想傳給她看Future of Jobs Report。這份世界經濟論壇的報告除了談及AI已在取締多個領域的工作，也建議人類應如何裝備自己，提升技能。

報告有章節講2030技能，如下面的圖表，左上角是「新興技能」，包括要懂網絡安全、環境管理策略以及設計及用家體驗，右上角是2030必備的「核心技能」，計有AI及大數據、創意思維，還有好奇心和終身學習，韌性和彈性、同理心和積極聆聽。左下角是將會失焦的技能，原來是「讀寫和運算能力」。

那三項新興技能似乎風馬牛不相及，但卻很有道理；在未來世界，人類要駕馭網絡，要回應環境快速變壞，以及作決定前要思考用家角度。這些能力背後，就是最核心的創意思維。那香港孩子每天有多少時間學習新興和核心技能？還是只停留在讀寫和運算？

面對教育創新，我看到有三座大山阻路，一是阻擋好奇心和創意的山，二是限制自學能力，而第三座山則是應試文化導致學習太標準化。三座大山影響孩子如何學習，及家長怎樣理解教育。當標準的考核並不需要好奇心，家長就不鼓勵孩子發問，反會協助他死讀書了。

每個人都有好奇心和創意，孩子也有天生的自學能力。英國的印度裔教授Sugata Mitra曾做過一個實驗，他把電腦放置到印度貧民窟，那裡的孩子不懂英文和運算。孩子覺得電腦新奇，每天圍著電腦，不久，就懂得開關和簡單操作；幾星期後，他們掌握基本英語，再過幾個月，他們完成了電腦軟件中的數學練習，達至小學程度，很厲害。孩子確實什麼都能學，只要他們有動機、有興趣。

因此，我會對這位媽媽續說，不如思考如何培育女兒的創意思維？這真的不能等了。若小女孩擁有學習熱情，有好奇心，也讓她建立同理心和鼓勵自學，例如自訂學習目標，AI是其小助手。這樣才是把選擇和空間還給孩子，是未來教育的根本，讓她有能力和遠見面對多變的世界。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。