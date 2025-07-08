教育燃新｜由實景學習至開拓創新

（編按：標題由編輯另擬，原標題為〈由實景學習至開拓創新（培育青年文化人才之二）〉）

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

一般人走進博物館，感覺目不暇給，但卻缺乏導航。在用家主導的今天，可否以更個人化的方法游走？以「點餐」形式讓觀眾選擇不同路徑，會是怎樣的博物館體驗？而博物館又能更善用社交媒體吸引不同年齡的參加者嗎？



上文提及的「雙城青年文化人才交流計劃」，其終結點就是由同學撰寫如以上的創新提案，並在館長前介紹。參與的大學生來自多元背景，教育燃新帶他們邊走邊學，重視沉浸式體驗、觀察力、連結力和反思力。這是「實景學習」，能激發創新，培育領導力，帶出年青人視角。

「實景」有兩部分。一，是理解香港作為國際文化交流城市。同學到訪不同文化角落，從博物館起步，至探訪社區，參觀海濱建設 (如剛啟用的東岸公園板道，那是文化空間嗎？)，甚至新市鎮和鄉郊各處，思考何謂文化，並與跨界領袖交流。

「實景」的下半部，是把同學配對到文化機構認真的實習，由大型的香港故宮文化博物館，至啟用兩年的小型社區文化客廳 Quarryside，都是真實的場景。在那裡工作，同學要快速成長，理解其運作和理念，並學習與各層級人員溝通。

項目第二屆16位青年文化人才合照。（教育燃新提供）

實景學習是多感官的深度參與，眼前的「課本」不是平面的，置身其中，或積極觀察和聆聽，或與持份者交流，都需要同學的能動性：這地方有什麼故事？它有什麼挑戰，觀眾/居民欠了什麼，可如何回應？

有了AI，硬知識不再重要，對事物有同理心才能達致開拓創新。教育燃新視「開拓與創新精神」為計劃的另一重要元素。在實習場域磨練後，同學繼而主動發掘問題，提出新觀點，並自問：我們可如何改變此狀況？由團隊合作去解決問題，並非易事，但只有求同存異的共創過程，才能找到受眾歡迎的方案，才是落地的創新。

實景學習和開拓與創新精神，是人才培育的關鍵所在。香港的中小學在「其他學習經歷」都有外出和與工作相關的體驗，但老師重視嗎？大部分學校的心態是取得足夠時數就可，有時更功能性的要求有「出席證明」這種毫無作用的一張紙。到大學，學生上課忙碌，要夾時間做「田野考察」很難。因此，學生的學習局限在校內，與21世紀學習仍有距離。

回到以「點餐」形式逛博物館的提案，同學獲得小型測試機會，並細化其建議應用在小學生身上。小朋友未必對清朝皇帝衣服或裝飾有興趣，但若「點餐」的焦點，是在展廳找到各種有動物的設計，並有導賞講解，那就非常有趣了，能令同學主動學習。小測試尚算成功，還望博物館能夠落實，這種開拓與創新，就是推動進步，把每件事做得更好。

我們的策劃是文化人才培育，但以上思考，是否適用於任何行業？

（二之二）

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。