教育燃新｜一所沒有閱讀的學校不可能有真正的教育

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

在12月初，中國新教育實驗創辦人朱永新教授親臨香港，同一天在一丹獎基金會及香港大學兩度演講。他除了講新教育的故事，也在帶領我們想像教育的未來。



港大講座對談，左起程介明教授、朱永新教授及港大教授及學生。（教育燃新提供）

他說了本文標題的話，也斷言今天的學校會被未來的學習中心取代。他是指在創新的年代，教學必然更以學生為中心（而不是教師主導），「精神發育」來自閱讀，老師是兒童及青少年的成長伙伴，教室是多元學習的空間，而最重要的是：標準化的教育將走向定制化、個性化。

這麼說，日後的教學、評核，都應以孩子的「個性」而有所調適，成績高不一定是最好，進大學只是其中出路。我期望這樣的思維快點到來。

朱永新教授為新教育實驗發起人。（教育燃新提供）

朱教授也說，教育不單是培養某種可替代的技能，而是「成就一個不可替代的人」。這是令人感動的提醒。「有教無類」是教育的價值，但我們很容易去以考試分數評估學生的能力和優劣，以及學校存在的價值（不催谷的學校被家長嫌棄）。如何改變現時公式化和密集的時間表，去提升學生的能動性，願意成就每位學生？

新教育實驗的十大行動之首，是「建立書香校園」：但人工智能當道，要求教育現場回歸基本步，鼓勵閱讀真的不過時？朱教授說，「讀寫能力是理解世界的基礎，人文素養是價值判斷的指南針，全球意識與生態責任是未來公民的底色」。他堅定的指出，教育是為了人人有素質有自信，我會演繹為，這世界和社會需要的不僅是很功利的培育過程，讓某些人有專業技能，而是所謂弱勢的學生也能夠自豪的展現自己的學習能力。

朱永新教授的觀點。（教育燃新提供）

關於閱讀，朱教授很懂得搞笑。他說，會開一間「朱永新成功保險公司」，對象不限，但投保者必須每日寫千字文一篇。如果此人數年後不能躋身到成功者的行列，不成功以一賠百。這當然非常幽默，但真心回想，若我們能堅持閱讀，日寫千字文，必然會是個比現在更博學、有融會貫通思考的人，那當然比現在成功了。

當我不斷閲讀的文章，都在說人工智能的發展，已達到怎樣的能力，在各方面都可以赢人類，可取代人類的工作，這還不是教育的轉折時刻？人工智能是雙刃劍，當科技當道，究竟人文精神和應在那裡？

香港的教育討論可聚焦教育的價值和教育應如何變革嗎？其他城市和區域都在思考如何減少標準考試，如何重構教育生態，香港也要有起碼的意識和覺悟。朱教授的兩個演講，是如雷貫耳，我覺得必有迴響。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。