香港校長韓國考察AI教育　參觀全韓首間IB公立學校　兩地校長交流

現時本港正積極推動AI輔助教學，鼓勵教師善用AI。韓國觀光公社早前組織本港19名中、小學校長，以及香港教育工作者聯會代表前往韓國第四大城市大邱交流和考察，行程包括前往當地學校觀課和交流，了解當地學校引入AI輔助教學的最新發展，以及出席校長座談會，與當地校長對談交流兩地AI教育發展，並探討學生互訪的可能性。



是次香港聯校校長大邱考察團由韓國觀光公社主辦，重點行程之一是前往參觀大邱市的慶北大學校師範大學附設初等學校（Kyungpook National University College of Education Affiliated Elementary School，下稱慶北附校），考察當地學校推行AI教育的情況。

19名香港校長早前組團前往韓國大邱考察，參觀大邱市的慶北大學校師範大學附設初等學校（Kyungpook National University College of Education Affiliated Elementary School），了解當地AI教育發展。（蕭輝浩攝）

參觀全韓首間IB公立學校 了解AI教育推行

慶北大學位於大邱市，在韓國國立大學排名長期高居三甲，僅次於韓國最高學府首爾大學。而是次交流團參觀的慶北附校是一所小學，創校於1937年，學校在2021年通過IB官方認證，正式成為「IB World School」，是全韓國首間採用IB課程的公立學校，亦是全球首間以韓語推行IB課程的學校。

19名香港校長早前組團前往韓國大邱考察，參觀大邱市的慶北大學校師範大學附設初等學校（Kyungpook National University College of Education Affiliated Elementary School），了解當地AI教育發展。（蕭輝浩攝）

現時全校有近500名學生，小一至小六每級4班、每班約20人。參觀期間交流團先與校長交流，了解學校現況和推行AI教育的情況，及後由學生以英語導賞參觀校園。

考察慶北附校期間，一眾香港校長與學校校長和老師交流，了解當地推行AI輔助教學的情況。（蕭輝浩攝）

現場觀課考察不同學科如何引入AI教學

IB課程以探究式學習為核心，以學生為中心推行跨學科學習，因此在每間課室門外，以至各樓層不同地方，都展示各種學生的作品和學習成果，成為學校特色。在參觀期間，交流團除了由校長和老師介紹學校運用AI輔助教學的情況外，校長們亦有機會走進不同年級的課室觀課，了解學校在不同學科如何運用AI輔助教學。

慶北附校是全韓國首間採用IB課程的公立學校，亦是全球首間以韓語推行IB課程的學校，因此在每間課室門外，以至各樓層不同地方，都展示各種學生的作品和學習成果。（蕭輝浩攝）

學校採用分組教學，在其中一節的課堂問答環節中，學生利用可作答選擇題的二維碼回答問題，教師利用手機掃碼即可收集答案，而答案亦同步顯示在電子白板。另外在一節數學課，每名學生獲分配一部電腦，透過電腦回答數學練習題，當學生輸入答案後，AI系統隨即收集數據，記錄學生各題目的表現。此外，在視藝課，學生嘗試利用生成式AI，生成所需圖片。

19名香港校長早前組團前往韓國大邱考察，參觀大邱市的慶北大學校師範大學附設初等學校（Kyungpook National University College of Education Affiliated Elementary School，下稱慶北附校），了解當地AI教育發展。（蕭輝浩攝）

+ 1

考察STEM課堂取經 學校飯堂用膳體驗校園生活

當日，交流團亦獲安排參觀其中一節STEM課堂，當日學生正以小組形式，製作用於展示人體器官運作原理的模型，過程講求學生先理解器官運作原理，然後運用所學製作模型，以作解釋，部份學生更熱烈向參觀校長們展示成果。

香港校長交流團前往慶北附校期間，獲安排參觀其中一節STEM課堂，當日學生正以小組形式，製作用於展示人體器官運作原理的模型，過程講求學生先理解器官運作原理，然後運用所學製作模型，以作解釋。（蕭輝浩攝）

另外，當日學校亦安排交流團於飯堂享用午膳，體驗當地學生日常。在韓國，所有學校都會為學生供餐，並會有教師專門負責餐單、確保食物營養，並會配合教學，作為學習的一環。

當日學校亦安排交流團於飯堂享用午膳，體驗當地學生日常。在韓國，所有學校都會為學生供餐，並會有教師專門負責餐單、確保食物營養，並會配合教學，作為學習的一環。（蕭輝浩攝）

當日學校亦安排交流團於飯堂享用午膳，體驗當地學生日常。在韓國，所有學校都會為學生供餐，並會有教師專門負責餐單、確保食物營養，並會配合教學，作為學習的一環。（蕭輝浩攝）

韓-港校長座談會 推動學生互訪

為促進港韓兩地師生交流，同日下午舉辦韓-港校長座談會，活動由韓國觀光公社舉辦，邀請9所大邱的中小學校長和代表出席，與香港校長交流。

港韓校長交流座談會。（蕭輝浩攝）

座談會先邀各主辦機構代表致歡迎辭，簡介大邱市交流團資源，並期望是次交流團成為兩地學生交流的起點。及後雙方校長代表先後致辭，以及由當地校長簡介學校特色，以及對交流合作的期望，當中多名校長均表示，期望香港學生到訪，讓當地學生有機會以英語對話，以及接觸不同地區的文化，亦有校長表示日後有意安排學生訪港到校交流。

分享香港AI教育最新發展 促進文化學術交流

座談會及後進入問答環節，雙方校長分別就交流互訪、AI和STEAM教學等互相提問和分享。有香港校長介紹本港AI教育時提到，教育局透過優質教育基金撥款5億元設立「智啟學教」計劃，為每校提供50萬元撥款購買AI工具和資源，同時亦正提升教師AI能力、鼓勵各科教學融入AI、提升學生AI素養。

談及雙方互訪時的期望，香港校長代表稱，若韓國學生訪港，可安排他們體驗香港學校生活，以及體驗香港文化和品嘗香港地道美食；又稱若香港學生到訪大邱，希望可參與體育交流、參與STEAM教育和工作坊，以及體驗當地文化。問答環節後，雙方校長自由交流，探討互訪的可能性，最後一眾校長及出席者拍攝大合照為座談會作結。