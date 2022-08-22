資訊素養｜《香港01》中學偵查講座　前線記者分享調查求證重要性

《香港01》是本港少數設有偵查組的中文媒體，透過嚴謹的調查和求證採訪報道，過往屢獲殊榮。早前（8月10日）《香港01》為庇理羅士女子中學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組副採訪主任勞顯亮與學生分享偵查報道如何從無到有，特別是當中涉及指控時如何嚴謹求證，讓學生了解傳媒實際運作，以及認識求證的重要性。



《香港01》到校為庇理羅士女子中學中四生舉辦媒體及資訊素養講座。（張浩維攝）

勞顯亮稱，由於偵查報道往往涉及對他人的指控，部份甚至可能涉及違法事件，因此調查過程必需十分認真嚴謹，透過不同方式和渠道，例如政府文件、多名相關人士的採訪等去求證，確認事件屬實才能作出報道。

他又指，即使有確切證據證實相關指控屬實，每次報道刊登前均需嘗試請涉事人士作出回應，給予對方解釋的機會，以全面呈現事實真相。

《香港01》到校為庇理羅士女子中學中四生舉辦媒體及資訊素養講座。（張浩維攝）

他強調，調查報道並非隨意進行，其中一個重要原則是涉及重大公利益。以往01偵查組的多篇報道刊出後，政府部門都曾經執法，令事件在社會層面有所改進。

例如2016年01偵查組獨家刊出《高官富商換樓醜聞》的報道，之後廉政公署調查，最後馮永業判囚九個月。

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2016年的《康橋之家院舍黑幕》報道，01偵查組深入調查，揭發殘疾院舍多名院友離奇死亡及涉嫌性侵，院舍最終被釘牌，前院長亦因多年前的非禮罪罪成，判囚33個月。

勞顯亮分享在MIRROR演唱會現場，拍攝到事發經過，及後繼續做調查報道。（張浩維攝）

另外他又以MIRROR紅館演唱會意外為例，當時公眾十分關注意外責任誰屬，《香港01》偵查組因此透過不同渠道，追查涉事公司以及他們之間的關係，嘗試讓公眾對事件有進一步了解。

教育局近年於中小學推動媒體素養教育，在學習架構中提出3大類別的素養教育，而在一般的資訊素養能力的類別之中，就要求學生可以「評估資訊、媒體內容和資訊來源／提供者」、「提取和整理資訊、產生及表達新意念」等。相關教育與傳媒進行偵查報道的方法及過程有不少關係，學生亦可以從中學習。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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