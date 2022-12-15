到校學前康復服務目標「零輪候」　最新平均輪候時間縮至4.3個月

勞工及福利局表示，22/23學年共提供過萬個到校學前康復服務名額，而輪候時間亦由19/20學年的4.8個月，縮減至21/22學年的4.3個月，目標是達到「零輪候」。



勞工及福利局書面回覆立法會議員提問時表示，現時學前康復服務分為4類，當中到校學前康復服務的名額最多，全港共有10,074個。另外，早期教育及訓練中心有4,174個名額、特殊幼兒中心有2,274個名額而幼稚園暨幼兒中心兼收計劃的名額只有1,980個。

輪候人數方面，在21/22學年最多人輪候到校學前康復服務，多達2,703人。當中元朗區最多人輪候服務，有353人；其次是屯門區，有283人。

平均輪候時間方面，21/22學年到校學前康復服務輪候時間為4.3個月，比19/20學年的4.8個月縮減。而特殊幼兒中心平均輪候時間長達1年8個月。

為達致到校學前康復服務「零輪候」的目標，政府已將服務恆常化，並把服務名額增加至22/23學年過萬個。政府會持續檢視到校學前康復服務的供求情況，以期達致到校學前康復服務「零輪候」，政府會按照《殘疾人及康復計劃方案》的策略建議，在輪候時間大幅縮短後，重新檢視各項學前康復服務的定位，以期進一步加強服務，達致及早介入的目標。