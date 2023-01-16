教育城最新人事任命　魏遠強任行政總監　擁近20年教育工作經驗

香港教育城公布最新人事任命，隨住前任行政總監鄭弼亮退休，曾任全球教育機構「培生」的大中華區教育解決方案總監、美國軟件公司Adobe大中華區工程師的魏遠強獲委任為新任行政總監，是項任命上周四（12日）生效，魏遠強表示，對成為教城新任行政總監感到榮幸，將會「帶領教城為教育界引進因時制宜的創新教育策略，以及革新的電子學習資源。」



香港教育城新任行政總監魏遠強曾接受訪問，講解青少年安全上網問題。（澳門教育及青年發展局圖片）

魏遠強擁有近20年的青年發展與教育工作經驗，同時具備豐富及行政管理經驗，在加入教城前，魏擔任香港浸會大學領袖素質中心主管，負責發展學生領袖素質和編制聯通課程，魏更任香港青年協會副總幹事，主要負責機構策劃、創新項目及機構資訊科技策略、青年創業及社企發展等，負責多項重要項目包括前海夢工場e-Hub、M21、社會創新中心（Social Innovation Centre）、OpenUp、創意教育、BeNetwise。

魏亦曾任全球教育機構培生的大中華區教育解決方案總監，負責開發電子學習應用及開拓市場；亦曾任美國軟件公司 Adobe的大中華區工程師，主理eLearning市場，對eLearning 及國際企業資訊科技工作經驗相當熟悉。

魏遠強表示，電子學習已成為後疫情年代的新常態，隨着學界將科技融入學與教的應用與日俱增，教城將繼續肩負獨特的支援角色，為教師、學生及家長提供多元的優質網上教育資源、服務及工具，實踐創新及提升學與教效能，教城亦將致力協助政府、學界及業界推動人工智能及STEAM教育，發揮協同效應，促進專業交流。魏形容「非常榮幸能成為教城的新任行政總監，帶領教城為教育界引進因時制宜的創新教育策略，以及革新的電子學習資源，並肩實踐『教育當下．立足未來』。」

教城董事局歡迎魏遠強擔任行政總監一職，並對鄭弼亮10年的工作和貢獻表示衷心感謝。