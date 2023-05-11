JUPAS｜初創推全港首個AI選科系統　為學生配對大學生最適合學科

【JUPAS / 大學聯招 / DSE / 文憑試 / 選科 】不少文憑試考生都面對大學選科難題，擔心所選大學學科不適合自己。初創企業RightPick Technology推出全港首個「JUPAS大學選科人工智能系統」，根據學生取態、各大院校特色及362個JUPAS學科的屬性，協助分析最適合學生的20個學科。



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「JUPAS大學選科人工智能系統」透過問卷訪問逾5,000名來自本港11間大學、362個學科的大學生和畢業生，以及多間獵頭公司後建立資料庫。學生填寫網上問卷，回答DSE成績、個人興趣、對大學生活、未來工作的期望等資料後，系統會利用人工智能將學生資料和資料庫數據進行分析配對，為學生選出最適合他們的20個學科。

RightPick Technology Limited創辦人黃首茗表示，現時學生除了以興趣和成績選科，還會考慮學系特色、大學聲譽、就業前景等因素。（翁曼琛攝）

公司創辦人黃首茗表示，現時學生除了按興趣和成績選科，還會考慮學系特色、院校聲譽、就業前景等因素，不過現時JUPAS官方網站、學校升學就業輔導老師提供學科資訊不足，使學生容易選錯科。

他續指，系統收集的數據包括大學生對修讀學科的感受，不同大學同類型學科的分別等，協助學生選擇合適學科。曾有學生使用系統後，對其他學科有更深入了解，最終成功說服家人讓他們選擇系統推薦的學科。

他補充，最近系統加入新功能，讓學生可自行填寫20個感興趣的學科，由系統分析他們是否適合，該系統目前已有數千名學生使用，逾20間中學為學生購入，每次測試收費49元。