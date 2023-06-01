MakerBay Foundation推社創培育計劃　獲選項目可獲10萬種子基金

為推動本港的社創生態發展，MakerBay Foundation早前獲社會創新及創業發展基金資助，於今個月推出為期3年的全新社會創新培育計劃——「創效實現室」（Impact Innovation Lab），協助18歲或以上並有志投入社創的人士制定解決社會問題的方案，達致「創效實驗，實現所想」。



（MakerBay Foundation提供）

「創效實現室」將於今年舉行3輪公開招募，首輪為即日起至6月23日，並以「草根生活」為主題，探討本地貧窮問題，為基層人士訂立可行及持續的社創方案。計劃將於7月初起舉辦一系列為期8個星期的培訓活動，教授參加者營運社創項目所需的知識及技能。踏入8月，他們便可遞交項目申請，獲選項目將得到港幣10萬元的種子基金及全面支援，並進入6個月培育階段。

MakerBay Foundation執行總監陳思朗表示，好的想法不能決定一間社企能否成功，計劃會否成功在於執行者能否反覆嘗試、接受失敗，通過教育設計思維、社會創新、原型製作方面的專業，再加上專家顧問、創客技術等各方面的支援，相信參加者可以由構思起步，實現自己的想法。