去年320名學生遭裸聊勒索失逾200萬　10歲女童中招　警籲跨界合作

本港騙案未有遏止迹象，社交平台普及下，青少年中招機會大增。網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽日前接受《香港01》訪問時，交代青少年誤中騙案趨勢，指出今年首季已錄90宗學生裸聊勒索案件，損失金額達到60萬元，去年則有320名青少年跌入裸聊陷阱，最細受害女童年僅10歲。

其他網上騙案亦見活躍，近日有中一男童網上打機時收到自稱遊戲群組管理員訊息，被騙走價值7,000多元虛擬武器。面對青少年被裸聊勒索或網上相關騙案不止，葉卓譽強調警方、學校和家長必須跨界合作，增強學生的防範意識，並為年輕人建立數碼素養，以辨識和處理網絡陷阱及不良資訊。



(梁鵬威攝)

據警方資料，本港裸聊勒索案由2019年的171宗，急增7倍至2022年的1402宗，在去年的案件中，多達320宗是涉及學生的案件，即平均每五宗就有一宗，涉及金額高達240萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽表示，今年首季涉及學生的裸聊勒索案則有90宗，涉款60萬元，以去年類似案件統計，九成受害人都是男童，他們大部分都在社交媒體或交友應用程式認識到扮作妙齡女子的騙徒，受邀進行裸聊，部分騙徒更會要求受害人下載偽裝成直播或視頻聊天手機應用程式的惡意軟件，令到騙徒可以取到其手機通訊錄，當騙徒得到受害人的裸聊片段，就將片段發送給通訊錄的朋友，繼而威脅受害人購買禮物卡、點數卡或虛擬資產，甚至將錢轉到境外銀行戶口。

小四女生社交平台被游說裸聊 騙徒藉視頻勒索

受害人年齡亦愈來愈小，葉卓譽表示，去年裸聊勒索案最年輕受害人為就讀小四的10歲女童，她在社交平台認識一名男子，接受對方游說進行裸聊，騙徒取得相關視頻後作出勒索，要求她付錢，女生受驚通知母親，兩母女最終報警求助。

男童打機收「遊戲管理員」訊息 失值7000元虛擬武器

除了裸聊勒索陷阱之外，青少年在網上和社交平台也可能遇騙，方式更是層出不窮。葉卓譽指近日有中一男童網上打機時收到陌生訊息，對方自稱是遊戲群組管理員，誣衊男童偷虛擬武器，男童交出價值7,000多元的虛擬武器後才發現被騙；另有12歲女童社交平台認識「男友」，素未謀面下借出7000元始知受騙。

警網站模擬騙案供青少年體驗 教家長助子女防騙

葉卓譽指出騙徒漁翁撒網，視乎有誰上當，現今正值科技年代，「唔可以叫小朋友唔上網…唔能夠斬腳趾避沙蟲」，需要警方、學校和家長跨界合作，教育下一代辨別網絡陷阱及保護自己，當中警方今年開始和教育局進行教職員培訓，而且製作教材分享相關案例，協助老師將數碼素養的課題帶入學校，「無論係早會、班主任堂、電腦堂，或者係公民、經濟與社會科等等，希望可以將網絡安全或數碼素養的意識融入班房」。

將至的暑假警方亦會在守網者網站推出網絡陷阱情景遊戲，讓青少年模擬體驗各種網上陷阱。

(梁鵬威攝)

家長方面，葉卓譽指警方今年會推出一個「給家長的信」的家書系列，希望將數碼安全知識帶給家長，讓他們幫助小朋友面對在網上有可能遇到的陷阱，例如父母在家中多陪伴子女一起上網、善用瀏覽器或作業程式的家長設定功能，限制子女上網時間，及設定密碼令小朋友無法胡亂安裝應用程式等，但他強調最重要的仍是親子之間多溝通，小朋友一旦在網上遇到懷疑騙案，就會第一時間通知家長介入。