《香港01》線上家長講座　星學匯分享報讀內地大學攻略

現時不少學生均有意到內地升學，《香港01》早前為學校舉辦線上家長講座，邀得內地港生組織「星學匯」秘書長伍文彬、副秘書長劉詩朗及會員部理事曹嘉欣分享升學數據、熱門院校及專業、內地升學好處、選校準則、內地校園生活、資助及獎學金，為有意到內地升學的學生和家長提供最新資訊。



內地港生組織「星學匯」秘書長伍文彬、會員部理事曹嘉欣及副秘書長劉詩朗（左至右）分享升學數據、熱門院校及專業、內地升學好處、選校準則、內地校園生活、資助及獎學金，為有意到內地升學的學生做好準備。

伍文彬引述中國留學交流（香港）中心及教育局升學數據指，雖然報考DSE人數按年下降，但報讀內地院校人數不跌反升，這4年間內地升學人數及比例已遂漸拋離台灣、英國及澳洲等。

熱門院校及專業、內地升學好處

伍文彬表示，不少學生都會選擇暨南大學、中山大學、廣州中醫藥大學及武漢大學等，中醫學、法學、漢語言文學及臨床醫學等則為學生的熱選科目。

談及香港學生熱門院校及專業及內地升學好處時，伍文彬表示，不少學生都會選擇暨南大學、中山大學、廣州中醫藥大學及武漢大學等，若本身就讀喇沙書院及英皇書院等名校，更有機會獲推薦升讀北京大學或清華大學。他指中醫學、法學、漢語言文學及臨床醫學等為學生的熱選科目。

選校準則

伍文彬指學生亦需了解自己的職業導向，若完成學士課程後想回流香港成為律師或會計師，需考取專業執照才能正式執業。另外，家長需留意子女的成績能否達到院校最低入學門檻，個別院校更要求選修指定科目，若成績理想可選擇「雙一流」、「211」或「985」大學，包括北京大學及四川大學等，對將來就業有莫大幫助。

內地校園生活

曹嘉欣指公立大學學費每年只需6,000元至8,000元，視乎修讀科目而定，港府亦會提供獎學金資助學生。劉詩朗補充，大學宿舍設有單人、雙人、3人及4人房，住宿費視乎容納人數而定。

至於內地校園生活方面，曹嘉欣指公立大學學費每年只需6,000元至8,000港元，視乎修讀科目而定，港府亦會提供獎學金資助學生。劉詩朗補充，大學宿舍設有單人、雙人、3人及4人房，住宿費視乎容納人數而定，若學生入住多人房能與各省份的同學成為室友，認識異國文化。此外，大學會因應各國的飲食文化而提供不同美食，例如中山大學附近也有多元化且便宜的美食，迎合異國人的口味。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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