越來越多人北上購物，或在淘寶上入手家電，大量的品牌選擇和價格低廉，的確能吸引不少人掃貨。可是，內地與香港的供電規格﹑保養﹑家電品質測試都略有不同，因此入手前應更加注意。消委會就分享了北上買電器香港用時，5大要注意的事項。



1）電壓及插頭差異

內地與香港的電壓雖然同為 220V，但插頭卻有所不同。內地常用的是兩腳扁型插頭或八字型插頭，而香港則使用英國制式的三腳插頭。要在香港使用內地電器，需自行更換插頭或使用轉插，這可能會埋下安全隱患。高耗電量的電器如冷氣機、電視機﹑發熱家電等，如果需長期使用轉插連接，亦有一定的短路風險。因此，選購內地電器前，先要三思該款是否真的適合在港使用。

不建議自行更換插座﹑插頭

2）選購有聲譽品牌或商戶

香港用戶對內地的品牌或不太熟悉，而且淘寶上有大量無品牌、來歷不明的電器，質量難以保證，產品又未必通過嚴謹的安全測試。故此，選購電器時建議找信譽商戶或知名品牌。

3）條款及保用安排

在香港買家電大多附有保養，北上購物時，都應先查看店方的退貨安排、保養細則等條款。如發現電器不能正常操作，應了解店方能否安排退換或維修。

4）物流安排

網購要考慮運費及運送方式，經常有買家淘寶後，發現家電因經長途運送而出現損毀，令電器無法正常使用。因此，物流安排，以及損壞補償亦是一大考慮因素。

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5）留意3C認證標籤

中國對家電實行強制性 3C 認證，大部分家用電器已列入認證目錄，如未取得3C認證的家電，不得在出廠、進口或銷售。所以，購買前應先查看電器是否印有3C認證，或要求賣家提供3C認證編號，確保產品已通過國家質量認證和安全測試。

資料來源：消委會