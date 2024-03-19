iPhone SE 4 買唔買？｜iPhone 除了功能、設計吸引外，其保值能才也令一眾果迷推崇。可是，有外媒指出，傳有機會在今年推出的 iPhone SE 4，將不太值得用家期待，原因 iPhone SE 的保值能力，遠比其他型號的 iPhone 低。



根據美國二手交易平台 SellCell 報告顯示，iPhone SE 系列的二手回收價原來都不太保值。iPhone SE 3（2022年推出）在發布後第一個月，就貶值了 42.6%；到第三個，貶值情況進一步加劇達到 47.1%；到18個月後，貶值率更高達64.7%。

在以上的二手回收價格表中，亦能看到 iPhone 15 系列﹑iPhone 14 系列和 iPhone 13 系列的回收價格變化。iPhone 13 Pro Max 128GB 在一個月後只貶值了 6.3%，是數據中最保值的一款 iPhone，即使到了 2 年後，亦只是貶值了 40.5%，仍有高於一半的價值。

iPhone SE 4 CAD圖曝光



Phone SE4 預測將從＄479美元起跳（圖 AppleTrack）

其中一個吸引用家入手 iPhone 的原因，是其有一定的保值能力，就算一年後，甚至兩年後想換新手機，透過 Trade-in 方法也能幫補一些。那買 iPhone SE 4 意味什麼呢？如果只考慮 Trade-in 能力，iPhone SE 3 在推出三個月後比 iPhone 14 系列多貶值 17.2%，比 iPhone 15 系列多貶值 19.2%。因此，如果用家有機會用來 Trade-in 新機的話，可能入手更高階的iPhone 會比較好。

資料來源：sellcell