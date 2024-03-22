五月天演唱會2024｜MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 香港站Cityline優先售5大心得｜五月天2024年再來香港了，五月之約再次來臨！4月30日起於中環海濱開設7場「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 香港站」，3月22日信用卡優先售票。



今次「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 香港站」將會於4月30日、5月1,3-5,7-8日合共7場，於「中環海濱活動空間」舉行。決定於3月22日已於Cityline東亞信用卡優先發售。究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

五月天演唱會2024 直購連結：連結1

五月天 回到那一天 演唱會2024

五月天演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 香港站」座位表及門券價錢等資訊：$1580（地面座位）、$1380（地面座位）、$1180（地面座位）、$980（地面／梯級／平台座位）、$780（地面／梯級／平台座位）、$580（地面／梯級／平台座位）。

五月天演唱會2024 公開發售資訊

「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 香港站」東亞信用卡優先發售時間，就是3月22日早上10時起，在Cityline購買。

五月天演唱會2024 優先購買方法

3月22日10時起，東亞信用Visa卡、Mastercard或銀聯雙幣信用卡優先購買門票。每交易最多可訂購每場4張門票。另外每張收取$50手續費及每交易$35派遞服務費（最多4張門票）。

五月天演唱會2024座位表

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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五月天演唱會2024 何時舉行？ 五月天演唱會2024 將會於4月30日、5月1、3-5、7-8日舉行，合共7場。 五月天演唱會2024 購買詳情？ 2024年3月22日早上東亞信用卡優先發售，購買連結及心得 五月天演唱會2024 於哪個場地舉行？ 中環海濱活動空間 五月天演唱會2024 門券詳情？ 門票價格為$1580（地面座位）、$1380（地面座位）、$1180（地面座位）、$980（地面／梯級／平台座位）、$780（地面／梯級／平台座位）、$580（地面／梯級／平台座位）。

五月天演唱會2024｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上09：59分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。