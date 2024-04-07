Android﹑iPhone 都有其忠實粉絲，亦有人會中途改用另一個系統的手機。近日，PTT 就有網民分享由 Android 轉會去 iPhone，就抱怨 iPhone 有 3 點是他無法忍受的，同時亦吸引了不少網民分享兩個平台轉會的經歷。



iPhone 3點無法忍受

PTT 網民以「用iPhone 無法忍受的點？」發文指，由 Android 轉會到 iPhone 好幾年，可以還有 3點無法忍受，而且質疑 Apple 為什麼一直沒有改善問題。網民認為，iPhone 沒有返回鍵﹑個人熱點會自行關閉﹑檔案管理方式不方便等，更嘲諷 Tim Cook 是「薪水小偷」。

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也有其他網民有共嗚，更指出圖片不會自動分類﹑Apple 轉 Android 都有種謎之卡頓﹑輸入法難以適應等問題。亦有網民認為，最不爽 iPhone 的是價格太高。如以價格來說，的確 Android 手機在高﹑中﹑低價都有市場，但與 iPhone 相約規格的，其實價格也差不了多少。

另外，也有網民持相反意見，認為 iPhone 有其一定的優勢，更以：「你有聽過有人報怨香奈兒夾層不夠多不實用嗎？」來比喻。說到 iPhone 的優勢，Apple 本身的生態圈龐大，iPhone﹑iPad﹑Mac﹑AirPods﹑iCloud 等，能把用家需要的功能都整合起來。

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另一個網民也有提到的優勢，就是「AirDrops」。用家可以用 AirDrops 把檔案﹑相片﹑影片等，直接無損分享，用 Android 的就完全融入不了。變相，身邊多人使用 iPhone 的話，無形中也是在暗示你如果堅持用 Android，就不能合群。

資料來源：PPT