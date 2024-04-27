黃雨｜香港連續落雨一週、天文台外3平台睇降雨量﹑預測持續時間｜根據天文台的九天天氣預報，受低壓槽持續影響，未來九日都有雨。最麻煩的是，並不是每天 24 小時都下雨，有時看到晴天打算出門或晾衫，可是又突然下雨，影響安排。看天文台並不一定詳細知道每小時的下雨情況，可以參考以下 3 個 App，更詳細了解情況。



「Windy」預測未來降雨量

「Windy」涵蓋全球各地逾 2 萬個氣象站的氣象數據，用家可以用看到香港各區的降雨量，同時能調校下方的時間軸，了解未來 6 日的降雨預測。而且預測能細緻到每 3 小時一次。在這幾天不停下驟雨的日子，「Windy」每 3 小時一次的降雨預測，就更方便計劃行程，是不錯的選擇。（連結）

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「香港天氣觀測站」快速了解即時和分區雨量

由於天文台網站有大量的相片、影片要讀取，惡劣天氣有大量市民湧入網站時，經常都要讀取一段時間才能看到資訊。而由民辦的「香港天氣觀測站」，網站設計較簡潔，能讓市民快速了解天氣資訊。在「香港天氣」>「雨量」中，能清楚了解過去一小時香港各區的最低、最高雨量。（連結）

「AccuWeather」睇降雨持續時間

「AccuWeather」擁有先進的預報模型，可以預測每小時降雨機率，亦能透過 Forecast Eye Path，對來自2500萬個天氣預報的數據，進行分析比較。AccuWeather Minutecast 功能更能預測降雨將至少持續到什麼時候。（連結）