每天上班﹑上學，都要靠手機鬧鐘才能勉強起到床，甚至有人會一次過設定一整頁的鬧鐘，每一分鐘叫喚一次，務求能叫醒自己。可是，有沒有人也出現過 iPhone 鬧鐘「擺工」的情況呢？近日，TikTok 有人分享，設置了五個 iPhone 鬧鐘，但也沒有響起來，結果引來超過 50 萬人 like。



TikTok 創作者「alyssasarracco」分享，有日考完試後打算睡一場午覺，但 11 點有課要上，儘管她設置了五個鬧鐘，但沒有一個響起，結果完全錯過了上課的時間。她更指出，可以非常肯定設置了鬧鐘，但它們都沒有響起。

這段影片獲得 320 萬次觀看，超過 50 萬人 like，可以肯定「alyssasarracco」不是唯一遇到這個問題的人。根據 TikTok 的留言區，發現很多網民都遇到這個問題。有一位網友寫道，有一天的早上真的看到手機靜音了鬧鐘，但完全找不到原因。甚至有網民建議，購買實體鬧鐘代替 iPhone 是最好的做法。或使用Alarmy應用程式,用戶必須執行某些活動才能關閉鬧鐘。

《紐約郵報》為這個問題提供了一些解決方案，其中一個方法是，關閉「螢幕注視感知功能」功能，該功能可讓用家透過注視著裝置，並自動執行相應操作，其中就包括了當用家注視裝置，裝置會降低提示的音量。這功能可能會導致手機鬧鐘靜音，可以前往「設置」>「Face ID 與密碼」並關閉「螢幕注視感知功能」功能。

同時，《紐約郵報》也提到另一個可能導致鬧鐘靜音的原因，iPhone新的「待機模式」功能，雖然可顯示 Widget，但可能存在漏洞會干擾用家的鬧鐘。可以在設置中把「待機模式」關閉。

資料來源：tiktok