每日都有不同的創新科技接踵而來，可是當中有一股 Y2K 的復古風逆襲，大玩 Y2K 時代的簡單之美。設計了深受年青人歡迎的「I'M Fine」一次性相機﹑「IT’S REAL」藍牙卡式帶播放器的 NINM Lab，再次推出一款結合新科技和懷舊的產品—PLAYDISC，讓用家把自己喜歡的歌單，製作成 Mixtape 帶出街享受，或送給朋友分享。



現時想分享一首好歌，或音樂清單，只要在串流平台按一個掣就能完成。雖然方便，但儀式感和關於該音樂的回憶，就不能與分享實體音樂媲美。NINM Lab全新產品 PLAYDISC，細小的機身可以讓用家把自己心愛的數位音樂，以及錄製的聲音信息，存放在實體 PLAYDISC 上，自製出獨一無異的Mixtape。

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PLAYDISC 體積細小，便攜帶出街收聽，擁有內置記憶體和可充電電池。產品附有頭戴式 3.5mm 有線耳機，還配備了藍牙 5.3 功能，可以與藍牙耳機（如 AirPods）或喇叭連接。無論是單獨享受音樂，還是與朋友分享，都可以用 PLAYDISC 上重現自己精心挑選的音樂清單。

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PLAYDISC 音樂急救套裝即日起已在 Kickstarter 上架，將在 5 月 25 日完結，預售價由 $398 起（預計零售價$558），最多高達 7 折優惠。