冷氣點先快啲涼又夠慳電？專家教用2大神器輔助　風扇要揀呢款

應該大部分家庭都長開冷氣機，可是想讓冷氣可以快點製冷到目標溫度，以及更慳電的話，就要參考以下兩個方法。台灣特力屋內湖店社區管家黃智延（Kevin）和台電曾分享，想做到以上兩個效果，就要使用兩大神器幫助。



冷氣最好拍檔—循環扇

黃智延分享，比起一般風向不固定的風扇，循環扇的風力更集中，可以把冷氣快捷吹到空間中的角落，有效讓空氣流通。黃智延表示，循環扇最好的擺放方法，就是放在放在冷氣機正下方，並往對角的方向吹，就能帶動空間內的冷氣循環。

風扇的選擇上，DC（直流電）風扇的電壓較固定，透過與磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，大幅降低摩擦動能消耗，直接通過控制電路就能決定轉速，因此能降低在運作期間的耗電，同時在控制噪音表現更好。使用 DC 循環扇就能同時加快降溫，以為達到慳電效果。

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至於風扇扇葉的選擇上，如果以相同摩打規格的情況下，扇葉的多寡和大小，會影響到風切聲、送風距離和風力。扇葉大而且數量少，風切聲和震動較大，但風力會比較大；扇葉數量多，就能把風「切」得較細、綿密，製造出比較似自然風的感覺。因此，其建議喜歡自然風的話，可選購7片扇葉或以上的風扇。

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台電曾分享，另一個開冷氣時的神器，就是窗簾。很多人開冷氣時會忽略空間的溫度，以及室內熱源的影響。當中午沒有關窗簾時開冷氣，室外的熱源就會影響冷氣的效能，增加製冷時間，導致耗電問題加劇。就算是在晚上才回家開冷氣，但亦可在出門前把窗簾關上，盡量減低室內溫度。