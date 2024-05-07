愛響喉揸車增噪音是心理變態？加拿大研究：有施虐及精神病傾向！｜自電動車面世之後，汽車行走時都變得更寧靜。然而有不少車迷仍然喜愛「響喉」，甚至會改排氣管去令「響喉聲」更突出。不過近日有加拿大研究指出揸車愛響喉其實是心理變態，更有施虐傾向！



(頭文字D劇照)

自電動車面世之後，不少車都變得更寧靜。然而世界上也分了三類人。第一種：喜歡寧靜汽車的人；第二種：沒有所謂的人；以及第三種：擁護「響喉」聲的人。有不少車迷喜愛「響喉」，甚至會改排氣管去令「響喉聲」更突出。不過近日有加拿大研究指出揸車愛響喉其實是心理變態，更有施虐傾向！

加拿大安大略西倫敦大學的心理學教授 Julie Aitken Schermer早前進行了一項調查，訪問了學校529名商學院學生，了解他們對「響喉」汽車的看法，以及詢問他們會否改裝排氣管以增加聲量。同時也給予他們一份黑暗人格傾向測試(Short Dark Tetrad)，當中包括四個傾向：自戀(narcissism)、心理變態(psychopathy)以及馬基維利主義(Machiavellianism)傾向(狡猾和控制有關的傾向)。

起初教授以為喜歡「響喉」與「自戀」傾向有關，以較大的聲浪去吸引別人注意。不過結果他發現喜歡「響喉」與「施虐」及「心理變態」的關係較大，因為他們也許會漠視他人的感受，又或者會因為看到別人受到驚嚇而感到快樂。

不少人都會改裝排氣管增加聲量(網上圖片)

不知道大家身邊又是否有位喜歡響喉的朋友呢？還是，你就是那位喜歡「響喉」的人？