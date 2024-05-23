Vivobook S15｜新世代AI筆電！ASUS首款Windows AI功能Copilot+PC

Vivobook S15｜AI 運算成為新世代手提電腦不可或缺的重要功能。ASUS 與 AI PC 巨頭 Qualcomm 和 Microsoft 合作，推出全新 ASUS Vivobook S 15 手提電腦，在AI運算能力、機身設計、便攜性和電池續航力等方面取得極佳平衡，為用戶帶來前所未有的AI體驗，突破工作和娛樂的限制。



Vivobook S 15 採用了專為 AI 運算打造的 Qualcomm Snapdragon X Elite 處理器，具備高達 75 TOPS 的 AI NPU 性能，比 Apple M3 處理器快 18%，確保流暢的生產力、創意工作和娛樂體驗。它配備了專屬 Copilot 鍵、一系列 ASUS AI 應用程式、18 小時大電池續航力、輕薄僅 1.42kg 的全金屬機身，讓用戶隨時隨地體驗AI帶來的無限可能。

無與倫比的 AI 功能

Vivobook S 15 是 ASUS 首款導入 Windows AI 功能的 Copilot+PC。Snapdragon X Elite 的 Qualcomm Hexagon NPU 可在設備上進行高速AI處理，節省能源並確保數據安全。高速 1TB PCIe 4.0 SSD 和 32GB LPDDR5X RAM，提高效率；專用 Copilot 鍵可隨時召喚 AI 助手，解決各種疑難雜症。

新一代AI增強功能包括:改善Light&Background效果的Windows Studio Effects、ASUS AiSense紅外線攝像頭智能調光、AI智能鎖定等。此外,它還是首款內置ASUS獨家StoryCube AI應用的設備,通過AI對文件進行智能排序和編輯管理。

Vivobook S 15整合多項AI功能：即時字幕、Cocreator AI 圖像生成、關鍵詞智能檢索等。配備專屬 Copilot 鍵，一鍵即可叫出 AI 助理，輕鬆解決各類疑難雜症。

在連接性和視聽體驗方面，配備USB4 Type-C、Wi-Fi 7 等先進接口；15.6 吋 3K 120Hz OLED 面板﹑0.2ms 反應速度、100% DCI-P3 廣色域及 VESA HDR 600認證，色彩精準逼真，通過 TÜV Rheinland 低藍光認證，減少 70% 有害藍光，保護視力。搭載 Harman Kardon 音響系統及 Dolby Atmos 環繞音效，帶來身臨其境的沉浸式視聽享受。

ASUS Vivobook S 15 全方位整合了頂尖的 AI 運算實力、優異的效能表現、輕巧便攜的機身設計及出色的影音娛樂體驗，成為全新一代 AI 手提電腦的代表機型之一。