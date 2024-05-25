梅雨季冷氣機保養方法｜梅雨季節又到，根據天文台的預報，未來九日都會有雨。伴隨高溫潮濕的天氣，冷氣機將會長期間開動，到了這個季節，適當清潔和維護冷氣機變得格外重要，不僅能確保舒適的室內環境，還能預防霉菌滋生，延長冷氣機的使用壽命。日媒「saita」就找來冷氣機清潔專家，分享正確的清潔方法，以避免霉菌滋生。



清潔前的準備工作

在開始清潔之前，必須先關閉冷氣機電源，並拔掉電源插頭，以避免在清潔過程中出現短路﹑漏電問題，確保人身安全。接下來，從冷氣機中取出可拆卸式隔塵網，這是積聚最多污垢的部位，需要重點清理。

+ 4

隔塵網清潔方法

在濕水前，可以先使用吸塵器把隔塵網表面的塵吸走，接著再使用中性清潔劑，將其浸泡並輕輕刷洗。如果上面仍有頑固污漬，可使用小蘇打粉或專用的冷氣清潔劑，輕柔刷洗即可。清洗後，徹底晾乾隔塵網，才能重新裝回冷氣機內。有一點要注意，不應把隔塵網放在猛烈陽光下曬乾，有機會令隔塵網變形。

冷氣機本體內外的除塵

取出隔塵網後，可用乾淨抹布輕拭機體內外側，不僅能除去積塵，還能檢查是否有霉菌滋生。如果發現有霉斑，需特別用含氯漂白劑或 75% 酒精棉反復擦拭消毒。冷氣機出風口最容易滋生霉菌，可用棉花棒蘸取稀釋漂白水或酒精，仔細擦拭每個角落。如果發現嚴重發霉，可能需要專業人員進行深層清潔。

+ 3

+ 2

恆溫運轉除濕防霉

彻底清潔冷氣機所有部件後，可讓其開啟抽濕模式運轉 30～60 分鐘，以除去機體內部的潮濕環境，防止霉菌滋生。「saita」的專家指出，這一步驟是整個清潔過程中至關重要，因此不應略過。

資料來源：saita