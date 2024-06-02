最唔實用家電TOP10，氣炸鍋﹑電動按摩椅上榜！｜近年的家電日新月異，甚至連電熱水機都可以連 Wi-Fi，為生活帶來更多便利。然而，並非所有家電都實用，部分看似有用但買回來卻造成不便。YouTuber「優尼客空間設計」綜合網民意見，列出 10 樣最不實用的家電，大家又有沒有中伏呢？



10）空氣清新機

在空氣質素不特別好的香港，空氣清新機是很多人為了家庭健康會入手的家電。可是，當使用的空間超過50呎，空氣清新機的淨化效果將明顯降低。同時，單靠空氣清新機難以徹底去除塵蹣等過敏源，效用有限。

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9）移動式水冷扇

此類產品僅適用於 10～15 呎的小空間使用，若室內面積過大，其降溫能力將大幅減弱，並可能使空氣濕度升高。因此，對較大空間而言，直接使用冷氣更為合適。

8）氣炸鍋

人氣一時無兩的氣炸鍋也上榜，許多人發現氣炸鍋的實用性未如預期，因為使用時仍會產生油煙，且清洗過程相當麻煩。另外，氣炸鍋的烹調量也有限制。若一定要購買，建議選擇可拆式並易於清潔的高階款，但價格自然也會較高。

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7）果汁機

雖然使用方便，但清理起來極為費力。邊角容易殘留許多果渣，用家需耗費大量時間將其徹底清潔才能乾淨，因此時候買來的果汁機都是落滿灰塵。除非家庭對水果需求大，經常買大量水果回來，在食用期限前把多出來的水果榨汁，否則買前真要三思。

6）電動按摩椅

可能很多人都會對電動按摩椅有一個幻想，每日收工回來也可以享受按摩。可是，一開始使用率相當高也好，也會隨時間慢慢減才使用次用。長期下來，按摩椅往往被當作堆放物品的地方，佔用大量空間。

5）吸塵機

吸塵機應該是每個家庭都有的家電，會上榜的原因，是無線吸塵機通常續航力與吸力都較差，傳統有線吸塵機，則存放困難，使用上也比無線不便。無論何種，都存在一定困擾。

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4）感應式垃圾桶

部分過於靈敏的感應開關會頻頻啟動，不只增加耗電量並縮短電池壽命，偶爾在需要使用時，卻又發現桶蓋無法自動打開，讓用家感到不便。

3）電熱水壺

此電器功能單薄，只能提供熱水，且耗電量高、佔去不少檯面空間。與其如此，不如選購更實用的櫥下型飲水機。

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2）電烤盤等小型廚房家電

外型雖然時尚，但功能過於單一，許多人購買後極少實際使用，很快便被遺忘在櫥櫃中，如小丸子機﹑夾餅機。

1）廚餘機

第一位是廚餘機，此家電處理效率低落，一次作業需耗數小時，但當家中廚餘量較少時，這項設計就顯得相當不實用。反之，若家中廚餘量頗多，單憑一部小型廚餘機也力有不逮。因此，在選購前必須審慎評估實際需求。

資料來源：YouTube@優尼客空間設計