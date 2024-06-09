MIRROR演唱會2024澳門站，MIRO優先4.2搶票攻略！附座位表+連結｜《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 》終於決定7月開場，只演一場，AK fans一定不要錯過！將於6月11日提供於The Club會員優先購買！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 》將於2024年7月29日 舉行，亞洲國際博覽館Arena 舉行！

The Club 優先訂票將於2024年6月11日早上11時起至2024年6月12日晚上11時59分！想入場支持老闆Keep Rollin？立即mark實6月11日早上11時準時開搶！

The Club優先購票HK$1,080門票，可以$1080另加120手續費購買，或以Club Point 6000分換購。

ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 直購連結 👉 直購連結

👇ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 座位表👇

（以IAN演唱會座位表作參考）

AK@MIRROR演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「AK@MIRROR演唱會2024」座位表及門券價錢為$1,080 / $880 / $580。而The Club優先購票HK$1,080門票，可以$1080另加120手續費購買，或以Club Point 6000分換購。

AK@MIRROR演唱會2024 演出日期

AK@MIRROR演唱會2024 演出日期為7月29日，合共1場。

AK@MIRROR演唱會2024 The Club發售資訊

早前公佈了AK@MIRROR演唱會2024 The Club優先發售時間，將是6月11日上午11時於The Club官網開售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

AK@MIRROR演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ AK@MIRROR演唱會2024 即睇購買連結及心得 AK@MIRROR演唱會2024 於哪個場地舉行？ 銀河綜藝館 Arena舉行 AK@MIRROR演唱會2024 門券詳情？ 座位表及門券價錢為$1,080 / $880 / $580。而The Club優先購票HK$1,080門票，可以$1080另加120手續費購買，或以Club Point 6000分換購。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 》」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。