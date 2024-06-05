iPhone 摺屏機消息｜Apple的iPhone幾時才會推出摺疊螢幕手機？即使市面已經有很多品牌推出了摺機，但 Apple 似乎仍不想跟上這趨勢，到目前為止都沒有看到有推出摺疊螢幕手機的跡象。可是，根據市場研究機構 TrendForce 最新報告，竟發現 Apple 正研發備受矚目的摺疊螢幕 iPhone，更預計將在 2027 年正式面世。



摺疊螢幕手機市場近年來蓬勃發展，TrendForce 分析師認為折疊機在2028年之前可以占有 5% 市場。Samsung、華為、OPPO等廠商已陸續推出多款摺疊機型，而 Apple 也難免要加入這場戰局。

TrendForce 分析師指出，由於 Apple 對產品質量要求嚴格，對螢幕折痕和耐折程度的要求較高。因此，Apple 希望打造出完美無瑕的摺疊體驗，機身在展開後能維持平整，避免出現摺痕。同時。也要確保長期使用下，機身鉸鏈等關鍵部件不會發生故障。

Apple 目前仍在評估硬件規格與性能表現，這一過程恐怕還需要一段時日。根據消息指，Apple 最快將於今年著手開發這款新機，方有望在 2027 年把摺疊螢幕 iPhone 推出市場。

除了 iPhone 外，預計 Apple 不只是想把摺疊技術光放在 iPhone 上，更有機會放在 iPad﹑MacBook 上。郭明錤報告指出，Apple 同時在研發摺疊螢幕 MacBook，將使用LG Display（LGD），螢幕尺寸介於 18.8 到 20.3 吋之間，與目前 15 吋 MacBook Pro 相似的超大工作區域。在摺疊後，整體機身體積卻只相當於現有 13 吋 MacBook Air 的大小，兼顧了攜帶便利性。

資料來源：TrendForce